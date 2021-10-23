اغتال مسلحون مجهولون صباح السبت قيادياً بارزاً في حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، أكبر حزب إسلامي باليمن، في مدينة تعز (جنوب غرب).

وقالت مصادر محلية مطلعة إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على القيادي في الحزب ضياء الحق الأهدل، بعد خروجه من منزله في شارع "جمال" بالمدينة، وفق حديثهم لوكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن "الأهدل استشهد على الفور وجرى نقل جثمانه إلى أحد مستشفيات المدينة الواقعة تحت سلطة الحكومة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة، فيما لم يصدر تعليق حول عملية الاغتيال من قبل الحزب أو سلطات تعز حتى الآن.

ويعد الأهدل أحد أبرز قيادات "التجمع اليمني للإصلاح"، إذ أسهم بشكل فعال في تأسيس المقاومة الشعبية، وهي تشكيلات عسكرية تقاتل الحوثيين، كما يعد من أبرز الوجاهات والشخصيات الاجتماعية في محافظة تعز.