سياسة
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تركيا تعلن بدء أعمال فنية لتوريد مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة
بدأت الأعمال الفنية بخصوص توريد طائرات حربية من طراز F-16 إلى تركيا من الولايات المتحدة، علاوة على تحديث مقاتلاتها الحالية، حسب ما أعلنه وزير الدفاع التركي.
تركيا تعلن بدء أعمال فنية لتوريد مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة
بدء الأعمال الفنية لتوريد طائرات حربية من طراز F-16 إلى تركيا علاوة على تحديث مقاتلاتها الحالية / وزارة الدفاع التركية
23 أكتوبر 2021

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن بدء الأعمال الفنية بخصوص توريد طائرات حربية من طراز F-16 إلى بلاده من الولايات المتحدة، علاوة على تحديث مقاتلاتها الحالية.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بمقر البعثة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أقار أن معدل التوطين في صناعات الدفاع لبلاده اقترب من 80%، وأوضح قائلاً: "نحن قادرون على تلبية العديد من احتياجاتنا العسكرية محلياً، ولدينا احتياجات أخرى ينبغي تلبيتها أيضاً".

وأضاف: "بدأ العمل الفني مع حليفتنا الاستراتيجية وصديقتنا الولايات المتحدة الأمريكية لتوريد طائرات من طراز F-16 Block 70 (Viper) وتحديث المقاتلات التي لدينا".

وأشار إلى أن تقوية الجيش التركي تعني أيضاً تعزيز القوة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ورداً على سؤال حول كيفية سير اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن قال أقار: "ستُعقد قمة القادة في روما في 30 أكتوبر/تشرين الأول. وسيلتقي رئيسنا السيد بايدن. نحاول المساهمة خلال لقائنا هنا بقدر ما نستطيع لكي يكون اللقاء المقبل بين الرئيسين بناءً وإيجابياً ويتمخض عنه حل المشكلات العالقة".

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن ملف مقاتلات F-16 له صلة بمقاتلات F-35، وأن العرض بهذا الخصوص صدر من الجانب الأمريكي لا من تركيا.

وبيَّن أن الموضوع الذي يهم تركيا هو أنها دفعت ملياراً و400 مليون دولار لمشروع مقاتلات F-35، وما تناقلته وسائل الإعلام هو عرض أمريكي لبيع تركيا 40 مقاتلة من طراز F-16 مقابل ذلك.

يشار إلى أن واشنطن لم تسلم تركيا مقاتلات F-35 على الرغم من دفع ثمنها، بذريعة تزود أنقرة بمنظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي، وذلك بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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