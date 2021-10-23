أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود مع لبنان، بعد رصد عدد من المشتبه بهم.

جاء ذلك وفق تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ذكر فيه "عثور القوات الإسرائيلية على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كيلوجرامات من المخدرات".

وأوضح أدرعي أن التحقيق يستهدف معرفة الجهات التي تقف وراء تلك العمليات، وما إذا "جرت بمساعدة من حزب الله أم لا" على حد قوله.

وفي يوليو/تموز الماضي، اتهمت إسرائيل حزب الله بالتورط في عملية تهريب أسلحة ومخدرات إلى إسرائيل عبر الحدود اللبنانية.

وأشار أدرعي حينها في بيان إلى أن المتهم الرئيسي في تلك العمليات تولى "قيادة وحدات خاصة في الحزب، ويعتبر أحد القياديين المهمين في إدارة أذرع الإرهاب، ويشرف على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية".

وأوضح أدرعي أن "عمليات تهريب الأسلحة من لبنان تستخدم لأهداف إرهابية داخل إسرائيل"، مشيراً إلى أن هذا "نوع جديد من الجهاد يمارسه حزب الله وهو جهاد المخدرات"، على حد وصفه.