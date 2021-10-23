سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تلمّح إلى تورط حزب الله بتهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود
أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود مع لبنان، وألمح بيان الجيش إلى اتهام حزب الله بالتورط في تلك العملية.
إسرائيل تلمّح إلى تورط حزب الله بتهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود
أوضح أدرعي أن التحقيق يستهدف معرفة الجهات التي تقف وراء تلك العمليات، وما إذا "جرت بمساعدة من حزب الله أم لا" / Reuters
23 أكتوبر 2021

أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة على الحدود مع لبنان، بعد رصد عدد من المشتبه بهم.

جاء ذلك وفق تصريح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ذكر فيه "عثور القوات الإسرائيلية على مسدسين و21 علبة محملة بنحو 9 كيلوجرامات من المخدرات".

وأوضح أدرعي أن التحقيق يستهدف معرفة الجهات التي تقف وراء تلك العمليات، وما إذا "جرت بمساعدة من حزب الله أم لا" على حد قوله.

وفي يوليو/تموز الماضي، اتهمت إسرائيل حزب الله بالتورط في عملية تهريب أسلحة ومخدرات إلى إسرائيل عبر الحدود اللبنانية.

وأشار أدرعي حينها في بيان إلى أن المتهم الرئيسي في تلك العمليات تولى "قيادة وحدات خاصة في الحزب، ويعتبر أحد القياديين المهمين في إدارة أذرع الإرهاب، ويشرف على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية".

وأوضح أدرعي أن "عمليات تهريب الأسلحة من لبنان تستخدم لأهداف إرهابية داخل إسرائيل"، مشيراً إلى أن هذا "نوع جديد من الجهاد يمارسه حزب الله وهو جهاد المخدرات"، على حد وصفه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us