سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس قرغيزيا: تقدمنا بطلب لشراء  مسيّرات تركية وروسية وهدفنا ضمان أمننا
الرئيس القرغيزي صدير جباروف، يقول إن بلاده تقدمت بطلب لشراء مُسيرات "بيرقدار تي بي 2"، Bayraktar TB2 من تركيا، وكذلك مسيرات من روسيا. وأكد أن الهدف من شراء تلك المسيرات هو حماية أمن البلاد وليس الدخول في مواجهة مع أحد.
رئيس قرغيزيا: تقدمنا بطلب لشراء  مسيّرات تركية وروسية وهدفنا ضمان أمننا
صدير جباروف أوضح أن بلاده لا تخطط للحرب مع أي دولة أخرى إنما تشتري الطائرات المسيرة بهدف الحفاظ على أمنها  / Reuters
23 أكتوبر 2021

قال الرئيس القرغيزي صدير جباروف، إن بلاده ستشتري طائرات مسيرة مقاتلة من تركيا وروسيا، بهدف ضمان أمن البلاد، وليس الدخول في مواجهة مع أحد.

وأكد في مؤتمر صحفي، السبت، بالعاصمة بيشكك، بمناسبة إتمامه أول عام من ولايته الرئاسية، أن بلاده تقدمت بطلب لشراء مسيرات "بيرقدار تي بي 2" Bayraktar TB2 من تركيا.

وأضاف أن بلاده لا تخطط للحرب مع أي دولة أخرى إنما تشتري الطائرات المسيرة من تركيا وروسيا بهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها فقط.

وأشار إلى أن قرغيزيا شهدت اشتباكاً مع طاجكستان في أبريل/نيسان الماضي، أسفر عن مقتل 36 مواطناً، وأنها لم تكن تمتلك أي طائرة في ذلك الوقت، إلا أنها ستشتري الآن مسيرات وطائرات.

والخميس، أعلن رئيس لجنة الأمن الوطني القرغيزي الجنرال كامتشيبك تاشييف، أن بلاده تقدمت بطلب لشراء مسيرات بيرقدار المسلحة التركية.

ولفت إلى أن العناصر الذين سيقودون تلك المسيرات عن بعد، خضعوا لدورات تأهيلية بهذا الشأن في تركيا مؤخراً، وأنه من المخطط إتمام الصفقة وإجراء مراسم التسليم "في وقت قريب".

ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد إحدى مُصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us