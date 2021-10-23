سياسة
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أردوغان يطلب إعلان 10 سفراء "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.
أردوغان يطلب إعلان 10 سفراء "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح سلسلة مشاريع خدمية بولاية أسكي شهير، شمال غربي تركيا / AA
23 أكتوبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان السفراء العشرة، أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح سلسلة مشاريع خدمية بولاية أسكي شهير، شمال غربي تركيا.

وأفاد أردوغان: "أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت (على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016)".

وأضاف: "يجب على هؤلاء السفراء معرفة تركيا وفهمها وإلا فعليهم مغادرة بلادنا".

يأتي ذلك على خلفية البيان المشترك الصادر عن سفراء 10 دول أجنبية في أنقرة، حول المدعو عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.

وفي وقت سابق، أبلغت الخارجية التركية السفراء العشرة، أن أنقرة ترفض بشكل قطعي أي تدخل في شؤون القضاء التركي، وأن البيان الذي أصدروه مخالف للأعراف الدبلوماسية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، إن توجيه إنذار للدولة التركية "أمر لا يمكن قبوله إطلاقاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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