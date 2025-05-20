الحرب على غزة
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مقتل عسكري إسرائيلي وإصابة اثنين في معركة شمال غزة يرفع الحصيلة إلى 857
قُتل عسكري إسرائيلي وأُصيب اثنان آخران، خلال معركة شمال قطاع غزة، حسب ما أفاد جيش الاحتلال ووسائل إعلام عبرية.
مقتل عسكري إسرائيلي وإصابة اثنين في معركة شمال غزة يرفع الحصيلة إلى 857
مقتل عسكري إسرائيلي وإصابة اثنين بمعركة شمال غزة / AFP
20 مايو 2025

وقال جيش الاحتلال في بيان الاثنين، إن "الرقيب يوسف يهودا حيراك (22 عاماً) من مستوطنة حاراشا (قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة) قُتل في معركة شمال قطاع غزة".

وأوضح أن العسكري القتيل كان "مقاتلاً في كتيبة الهندسة 601 التابعة للواء (آثار الحديد 401)".

ولم يوضح الجيش تفاصيل أخرى عن المعركة التي قُتل فيها العسكري.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن عسكريَّين آخرين أُصيبا بجروح طفيفة في نفس الواقعة "التي لا تزال قيد التحقيق، ولم تُنشر تفاصيلها بعد".

وبمقتل العسكري الإسرائيلي، ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة إلى 857، بينهم 415 منذ بدء العدوان البري على غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغ عدد العسكريين المصابين منذ بداية الإبادة 5891، منهم 2667 منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، وفق البيانات المنشورة على موقع الجيش.


مصدر:TRT Arabi
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