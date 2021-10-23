سياسة
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نيوكاسل يتراجع.. "إرشادات" جديدة بشأن ارتداء المشجعين للزي السعودي
تراجع نادي نيوكاسل عن مطالبة مشجعيه بالامتناع عن ارتداء ملابس تحاكي الزي السعودي تجسيداً لشراء صندوق الثروة السيادي السعودي للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
نيوكاسل يتراجع.. "إرشادات" جديدة بشأن ارتداء المشجعين للزي السعودي
قال النادي إن المشجعين الذين يرغبون في ارتداء "ملابس مناسبة مستوحاة من الثقافة يجب أن يشعروا بالحرية في القيام بذلك" / Reuters
23 أكتوبر 2021

تراجع نادي نيوكاسل عن مطالبة مشجعيه بالامتناع عن ارتداء ملابس تحاكي الزي السعودي تجسيداً لشراء صندوق الثروة السيادي السعودي للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي إن المشجعين الذين يرغبون في ارتداء "ملابس مناسبة مستوحاة من الثقافة يجب أن يشعروا بالحرية في القيام بذلك على النحو الذي يرونه مناسباً".

وأضاف النادي في بيان صدر قبل مباراته ضد كريستال بالاس على ملعب الأخير، سيلهرست بارك، السبت، قائلاً "نحن نمثل الجميع".

وكان نيوكاسل أصدر، الأربعاء، بياناً وصفه بأنه "إرشادات" بشأن ارتداء المشجعين للملابس خلال مشاهدة المباريات في الملاعب، وقال فيه إن بعض الملابس التي شوهدت في خسارته 2-3 على أرضه أمام توتنهام الأحد، وهي المباراة الأولى في عهد الملاك السعوديين الجدد، يمكن اعتبارها "غير مناسبة ثقافياً".

وقال النادي، الأربعاء، كذلك إن على المشجعين "الامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو أغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات إذا كانوا لا يرتدون عادة مثل هذا الزي".

وأضاف أن ملاك النادي لم ينزعجوا من الملابس المعنية لكنها كانت "تخاطر بمضايقة آخرين".

وأصبح نيوكاسل الآن مملوكاً بنسبة 80% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويتقاسم مستثمرون آخرون الحصة المتبقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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