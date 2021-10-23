سياسة
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شبكة CNN: واشنطن تقترب من اتفاق رسمي لاستخدام المجال الجوي الباكستاني
أفادت مصادر مطلعة لشبكة CNN الأمريكية، عزم الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق رسمي مع باكستان يمكّنها من استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية في أفغانستان.
شبكة CNN: واشنطن تقترب من اتفاق رسمي لاستخدام المجال الجوي الباكستاني
يحاول البيت الأبيض ضمان استمرارية تنفيذ عمليات عسكرية ضد داعش وخصوم آخرين له في أفغانستان / AP
23 أكتوبر 2021

أفادت مصادر مطلعة لشبكة CNN الأمريكية، عزم الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق رسمي مع باكستان يمكّنها من استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية في أفغانستان.

ونقلت الشبكة عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن إدارة الرئيس بايدن أطلعت سراً أعضاء في الكونغرس على هذا التطور.

وقال أحد المصادر إن المفاوضات في هذا الشأن لا تزال جارية، فيما لا تزال شروط الاتفاق الذي لم يكتمل بعد، عرضة للتغيير.

ونقلت الشبكة عن أحد المصادر قوله إن باكستان أعربت عن رغبتها في توقيع مذكرة تفاهم مقابل مساعدتها في جهود مكافحة الإرهاب وكذلك في إدارة علاقتها مع الهند.

فيما أكد المصدر الثالث أن الاتفاق نوقش أثناء زيارة مسؤولين أمريكان لباكستان مؤخراً.

ولكن في المقابل نفت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان وجود مثل هذا التفاهم، مشيرة إلى أن "باكستان والولايات المتحدة لديهما تعاون طويل الأمد بشأن الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وأن الجانبين يبقيان منخرطان في مشاورات منتظمة"، وفق CNN.

كما ذكرت المصادر ذاتها للشبكة، أن أوزبكستان وطاجيكستان، تبقيان خيارين محتملين لوجود عسكري أمريكي يمكنه تنفيذ عمليات في أفغانستان، إلا أن القلق يكمن في معارضة روسية لمثل هذا الإجراء.

وتأتي تلك التسريبات في وقت يحاول فيه البيت الأبيض ضمان استمرارية تنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية تهدف إلى مكافحة الإرهاب وداعش وخصوم آخرين في أفغانستان، في أعقاب الانسحاب الأمريكي نهاية أغسطس/آب.

وكان قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي، قد قال في أبريل/نيسان الماضي إن الجيش الأمريكي سيبدأ مفاوضات مع دول عدة قريبة من أفغانستان بهدف إعادة تموضع القوات الأمريكية في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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