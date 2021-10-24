سياسة
3 دقيقة قراءة
الصومال.. 20 قتيلاً بمواجهات بين قوات الحكومة وتنظيم مسلح
قُتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 40 في الصومال السبت، بمواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا مسلحة من تنظيم "أهل السنة والجماعة" وسط البلاد، بعد محاولة الأخير إعادة تموضع نفوذه في مدينة "جرعيل"، فيما أعلنت الحكومة سيطرتها على أجزاء كبيرة من المدينة.
الصومال.. 20 قتيلاً بمواجهات بين قوات الحكومة وتنظيم مسلح
وزير صومالي أكد سيطرة الحكومة على أجزاء كبيرة من المدينة بعد طرد مسلحي التنظيم منها فيما أكدت مصادر محلية بقاءه في بعض المناطق
24 أكتوبر 2021

قُتل 20 شخصاً على الأقل وأصيب 40 آخرون في الصومال السبت، في مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر مسلحة من تنظيم "أهل السنة والجماعة" وسط البلاد، وفق مصدر أمني.

وحسب المصدر الذي تحدث للأناضول مفضلاً عدم الكشف عن هويته فإن مدينة "جرعيل" بإقليم جلجدود في ولاية غلمدغ (وسط) شهدت السبت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم أهل السنة والجماعة الذي ينشط في المدينة، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً معظمهم بين طرفي القتال، فيما أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح بينهم مدنيون.

و"أهل السنة والجماعة" هو تنظيم مسلح يتبع الطرق الصوفية ولمع نجمه في المشهد الصومالي عام 2008، وكان يسيطر على مناطق وسط البلاد، كما يقاتل حركة الشباب الصومالية في الأقاليم الوسطى ويعلن التنظيم تأييده للحكومة الصومالية غير أنه يتهمها بتهميشه.

من جانبه قال وزير الإعلام في ولاية غملدغ أحمد شري في تصريح للإعلام المحلي إن القوات الحكومية "أحكمت سيطرتها على أجزاء كبيرة من المدينة بعد طرد مسلحي تنظيم أهل السنة والجماعة منها".

وحول الخسائر البشرية في صفوف القوات الحكومية أكد الوزير أن "3 جنود حكوميين قُتلوا جراء المواجهات فيما أصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة".

وحتى الساعة (45: 8م ت.غ) لم يعلق تنظيم "أهل السنة والجماعة" على المواجهات، إلا أن مصادر محلية أكدت للأناضول أن مسلحي التنظيم "أهل السنة والجماعة" لا يزالون يسيطرون على أجزاء من المدنية.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية بعد محاولة مسؤولي تنظيم "أهل السنة والجماعة" إعادة تموضع نفوذه في المدينة التي خسرها قبل عامين أمام القوات الحكومية.

وشهدت مدينة "جرعيل" حركة نزوح كبيرة من قبل السكان الذين لجأوا إلى ضواحيها خوفاً على حياتهم بعد توسع رقعة المواجهات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us