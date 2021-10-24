كشفت دراسة أمريكية حديثة أن بعض مصابي فيروس كورونا من كبار السن والشباب يعانون ضعفاً إدراكياً يصل إلى سبعة أشهر بعد التعافي.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات مرضى من مستشفى "ماونت سيناي" في نيويورك وصل عددهم إلى نحو 740مريضاً خلال الفترة من أبريل/نيسان 2020 إلى مايو/أيار 2021، وتبدأ أعمارهم من 18 عاماً، ولا يعانون الخرف أو مشكلات إدراكية سابقة للإصابة.

وخلصت نتائج الدراسة التي نشرتها شبكة NBC نيوز إلى أن نحو 24% من المتعافين يواجهون صعوبات معرفية مثل ضعف الذاكرة أو القدرة على التركيز، ويستمر 7 أشهر بعد التعافي.

ووصفت الطبيبة هيلين لافريتسكي أستاذة الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا ذلك العجز العقلي الحاد طويل الأمد لدى مرضى في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات بالـ"فاجع".