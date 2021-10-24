سياسة
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تشمل الشباب.. دراسة جديدة تكشف تأثير كورونا طويل الأمد على الذاكرة
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن 24% من مصابي كورونا يعانون ضعفاً إدراكياً يشمل الذاكرة والقدرة على التركيز، لمدة تصل إلى 7 أشهر بعد التعافي.
تشمل الشباب.. دراسة جديدة تكشف تأثير كورونا طويل الأمد على الذاكرة
"نحو 24% من المتعافين يواجهون صعوبات معرفية مثل ضعف الذاكرة أو القدرة على التركيز" / AP
24 أكتوبر 2021

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن بعض مصابي فيروس كورونا من كبار السن والشباب يعانون ضعفاً إدراكياً يصل إلى سبعة أشهر بعد التعافي.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات مرضى من مستشفى "ماونت سيناي" في نيويورك وصل عددهم إلى نحو 740مريضاً خلال الفترة من أبريل/نيسان 2020 إلى مايو/أيار 2021، وتبدأ أعمارهم من 18 عاماً، ولا يعانون الخرف أو مشكلات إدراكية سابقة للإصابة.

وخلصت نتائج الدراسة التي نشرتها شبكة NBC نيوز إلى أن نحو 24% من المتعافين يواجهون صعوبات معرفية مثل ضعف الذاكرة أو القدرة على التركيز، ويستمر 7 أشهر بعد التعافي.

ووصفت الطبيبة هيلين لافريتسكي أستاذة الطب النفسي بجامعة كاليفورنيا ذلك العجز العقلي الحاد طويل الأمد لدى مرضى في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات بالـ"فاجع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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