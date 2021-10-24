سياسة
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بيع مجموعة أعمال لبيكاسو بأكثر من 100 مليون دولار
أعلنت دار سوذبيز للمزادات بيع 11 لوحة وأعمال أخرى للفنان الإسباني بابلو بيكاسو في مزاد السبت بأكثر من 100 مليون دولار، وفي حين فاقت أسعار معظم اللوحات سقف تقديرات ما قبل البيع، لم يُكشف عن أسماء المشترين.
بيع مجموعة أعمال لبيكاسو بأكثر من 100 مليون دولار
كان أعلى سعر من نصيب لوحة "المرأة ذات القبعة الحمراء والبرتقالية" التي رسمها بيكاسو في 1938 وبيعت مقابل 40.5 مليون دولار / Reuters
24 أكتوبر 2021

بيعت 11 لوحة وأعمال أخرى لبيكاسو ساعدت في تحويل لاس فيجاس إلى وجهة استثنائية للفن، وذلك في مزاد يوم السبت مقابل أكثر من 100 مليون دولار.

فقد أقامت دار سوذبيز للمزادات هذا المزاد في فندق بيلاجيو بلاس فيجاس، حيث كانت الأعمال معروضة منذ سنوات. وأُقيم المزاد قبل يومين من الذكرى رقم 140 لميلاد الفنان الإسباني في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت خمس من هذه اللوحات معلقة على جدران مطعم بيكاسو الفاخر في بيلاجيو. وسيستمر المطعم في عرض 12 عملاً آخر لبيكاسو.

وكان أعلى سعر من نصيب لوحة "المرأة ذات القبعة الحمراء والبرتقالية" التي رسمها بيكاسو في 1938 لمحبوبته ومصدر إلهامه ماري-تيريز والتر، التي بيعت مقابل 40.5 مليون دولار بزيادة عشرة ملايين دولار عن سقف تقديرات ما قبل البيع.

وبيعت اللوحتان الكبيرتان "الرجل والطفل" و"جذع رجل" مقابل 24.4 مليون دولار و9.5 مليون دولار على الترتيب، في حين بيعت أعمال أصغر مثل "غداء على عشب" مقابل 2.1 مليون دولار، أي ثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها المقدر قبل البيع.

ولم يُكشف عن أسماء المشترين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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