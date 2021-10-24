سياسة
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البرلمان التركي يناقش تمديد إرسال قوات إلى سوريا والعراق ولبنان
يعتزم البرلمان التركي مناقشة تمديد تفويض الحكومة لإرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق ولبنان.
البرلمان التركي يناقش تمديد إرسال قوات إلى سوريا والعراق ولبنان
سيناقش البرلمان الثلاثاء قرارات رئاسية تتعلق بتمديد فترة إرسال القوات إلى الخارج، وهي العراق وسوريا ولبنان / Others
24 أكتوبر 2021

يناقش البرلمان التركي في جلسته العمومية الثلاثاء المقبل مذكرة رئاسية لتمديد تفويض الحكومة بشأن إرسال قوات لإجراء عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق، وتمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل".

وسيناقش البرلمان الثلاثاء قرارات رئاسية تتعلق بتمديد فترة إرسال القوات إلى الخارج، وهي العراق وسوريا ولبنان، وفق وكالة الأناضول.

والأربعاء قدمت الرئاسة التركية مذكرة للبرلمان لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين، اعتباراً من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأكدت المذكرة المذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

وفي سياق متصل قدمت الرئاسة التركية مذكرة أخرى للبرلمان بشأن تمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل" لعام آخر اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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