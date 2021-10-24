قالت الشرطة الألمانية الأحد إنها وقفت أكثر من 50 ناشطاً من اليمين المتطرف لدى محاولتهم تنظيم دوريات على الحدود مع بولندا لمنع المهاجرين دخول البلاد.

ولبى الناشطون نداء "الطريق الثالث"، وهو حزب يميني متطرف يُعتقد أن له صلات بجماعات النازيين الجدد، لأعضائه بمنع العبور غير القانوني بالقرب من بلدة جوبين على الحدود الألمانية البولندية.

وقال متحدث إن الشرطة صادرت الأسلحة التي كان المشتبه بهم الخمسون يحملونها وتركتهم يغادرون منطقة جوبين في وقت متأخر أمس السبت وفي الساعات الأولى من صباح الأحد.

ووصل عدد من المشتبه بهم إلى الحدود البولندية من مناطق أخرى في ألمانيا.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الأحد إن بلاده نشرت 800 رجل شرطة إضافيين على الحدود مع بولندا لوقف تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي من روسيا البيضاء.