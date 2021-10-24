سياسة
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ألمانيا توقف ناشطين يمينيين توجهوا إلى الحدود مع بولندا لوقف تدفق المهاجرين
أعلنت الشرطة الألمانية الأحد وقف أكثر من 50 ناشطاً من اليمين المتطرف لدى محاولتهم تنظيم دوريات على الحدود مع بولندا لمنع المهاجرين دخول البلاد، وكان حزب "الطريق الثالث" اليميني المتطرف دعا أعضاءه للتوجه إلى بلدة جوبين الحدودية لمنع عبور المهاجرين.
ألمانيا توقف ناشطين يمينيين توجهوا إلى الحدود مع بولندا لوقف تدفق المهاجرين
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قال إن بلاده نشرت 800 رجل شرطة إضافيين على الحدود مع بولندا لوقف تدفق المهاجرين / Reuters
24 أكتوبر 2021

قالت الشرطة الألمانية الأحد إنها وقفت أكثر من 50 ناشطاً من اليمين المتطرف لدى محاولتهم تنظيم دوريات على الحدود مع بولندا لمنع المهاجرين دخول البلاد.

ولبى الناشطون نداء "الطريق الثالث"، وهو حزب يميني متطرف يُعتقد أن له صلات بجماعات النازيين الجدد، لأعضائه بمنع العبور غير القانوني بالقرب من بلدة جوبين على الحدود الألمانية البولندية.

وقال متحدث إن الشرطة صادرت الأسلحة التي كان المشتبه بهم الخمسون يحملونها وتركتهم يغادرون منطقة جوبين في وقت متأخر أمس السبت وفي الساعات الأولى من صباح الأحد.

ووصل عدد من المشتبه بهم إلى الحدود البولندية من مناطق أخرى في ألمانيا.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الأحد إن بلاده نشرت 800 رجل شرطة إضافيين على الحدود مع بولندا لوقف تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي من روسيا البيضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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