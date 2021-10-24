أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح أنهم يخططون لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف السايح في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس أنه "ستُنشر اليوم نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها قوانين الانتخابات على المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، من دون تفاصيل عن تلك القوائم.

وأشار السايح إلى أنه غداً الاثنين "ستنطلق عملية استباقية تتضمن نشر قوائم الناخبين المسجلين، والمفوضية لن تحيد عن التزاماتها لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة ولن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحياتها".

ولفت إلى أن الجهاز القضائي هو الذي يُحتكم إليه في الخلافات وأن الفرصة متاحة أمام الجميع للطعن أمام القضاء على أي نص قانوني.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية ونيابية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بتونس في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.