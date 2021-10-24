أُصيب عشرات الفلسطينيين، الأحد، بجراح وحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية مسيرة خرجت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال.

وانطلقت المسيرة من أمام جامعة الخليل باتجاه المدخل الشمالي للمدينة؛ حيث حمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن 6 أسرى مضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري (دون تهمة)، وفق شهود عيان.

وأضاف الشهود أن قوة إسرائيلية قمعت المسيرة لدى وصولها إلى المدخل الشمالي للخليل عبر إطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين، الذين رشقوا بدورهم القوات بالحجارة والعبوات الفارغة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وقال مسعفون ميدانيون إنهم تعاملوا مع عشرات المصابين بالرصاص المعدني وبحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ولفت المسعفون إلى أن عدداً (لم يحددوه) من الإصابات جرى تحويله إلى العلاج في المستشفى.

ويواصل 6 أسرى فلسطينيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب لليوم 102.

ووفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية سبتمبر/آب قرابة 4600؛ بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و500 معتقل إداري.