سياسة
3 دقيقة قراءة
المصري محمد صلاح يتحدث عن موعد اعتزاله ويحدد موقفه من البقاء في ليفربول
قال محمد صلاح إنه يود البقاء مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، الذي حقق معه العديد من الإنجازات والألقاب الجماعية والفردية، كما قال إنه "لايزال بإمكاني اللعب حتى أبلغ من العمر 38 أو 39 عاماً".
المصري محمد صلاح يتحدث عن موعد اعتزاله ويحدد موقفه من البقاء في ليفربول
محمد صلاح: أهدف إلى أن أكون أفضل لاعب في العالم / AFP
24 أكتوبر 2021

قال لاعب كرة القدم النجم المصري محمد صلاح إنه يهدف إلى أن يكون أفضل لاعب في العالم.

ولفت صلاح في سياق مقابلة مع قناة " skysports" إلى أنه يود البقاء مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، الذي حقق معه العديد من الإنجازات والألقاب الجماعية والفردية.

وأكد صلاح أن بقاءه في "الإنفيلد" يعتمد على إدارة ليفربول، إذ بقي له أقل من عامين على انتهاء عقده، وتقول تقارير إنه يطالب بأجر أسبوعي قدره 500 ألف جنيه أسترليني أي ما يعادل حوالي 688 ألف دولار أمريكي، لتجديد عقده.

ويقدم صلاح في هذا الموسم مستويات مذهلة، إذ ساهمت أهدافه في احتلال فريقه المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل الدولي المصري 12 هدفاً في 11 مباراة.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية بعد أن سجل هدفين في مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

وقال صلاح "إذا سألتني، أود البقاء في ليفربول حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، فهذا الأمر يعتمد على النادي وليس لي يد فيه".

وأضاف: "في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، لأن ذلك أمر صعب علي وسيجعلني حزيناً.. لكن دعونا نرى ما سوف يحدث في المستقبل".

ورحب اللاعب المصري بتقييم مدربه، يورغن كلوب، بأنه "أفضل لاعب في العالم"، مضيفاً: "إنه أمر رائع بالنسبة لي.. ولكن لا أستطيع أن أقول إنني أفضل لاعب في العالم رغم أن بعض الناس يرون ذلك، والبعض الآخر لا".

وتابع: "طموحي دائماً هو أن أكون أفضل لاعب في العالم، ولست مضطراً للكذب بشأن ذلك، فهذا الأمر يدفعني إلى بذل كل جهد والعمل بقوة من أجل أن أقدم أفضل نسخة مني"

وقال: "دائماً أضع في رأسي أني أفضل لاعب، ولا يهم إذا كان بعض الناس يتفقون معك أو يختلفون بشأن ذلك".

وفي رد على سؤال حول موعد اعتزاله قال صلاح "لايزال بإمكاني اللعب على أعلى المستويات لأعوام عديدة.. وباستطاعتي اللعب حتى أبلغ من العمر 38 أو 39 عاماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us