قال لاعب كرة القدم النجم المصري محمد صلاح إنه يهدف إلى أن يكون أفضل لاعب في العالم.

ولفت صلاح في سياق مقابلة مع قناة " skysports" إلى أنه يود البقاء مع فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي، الذي حقق معه العديد من الإنجازات والألقاب الجماعية والفردية.

وأكد صلاح أن بقاءه في "الإنفيلد" يعتمد على إدارة ليفربول، إذ بقي له أقل من عامين على انتهاء عقده، وتقول تقارير إنه يطالب بأجر أسبوعي قدره 500 ألف جنيه أسترليني أي ما يعادل حوالي 688 ألف دولار أمريكي، لتجديد عقده.

ويقدم صلاح في هذا الموسم مستويات مذهلة، إذ ساهمت أهدافه في احتلال فريقه المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل الدولي المصري 12 هدفاً في 11 مباراة.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية بعد أن سجل هدفين في مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

وقال صلاح "إذا سألتني، أود البقاء في ليفربول حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، فهذا الأمر يعتمد على النادي وليس لي يد فيه".

وأضاف: "في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، لأن ذلك أمر صعب علي وسيجعلني حزيناً.. لكن دعونا نرى ما سوف يحدث في المستقبل".

ورحب اللاعب المصري بتقييم مدربه، يورغن كلوب، بأنه "أفضل لاعب في العالم"، مضيفاً: "إنه أمر رائع بالنسبة لي.. ولكن لا أستطيع أن أقول إنني أفضل لاعب في العالم رغم أن بعض الناس يرون ذلك، والبعض الآخر لا".

وتابع: "طموحي دائماً هو أن أكون أفضل لاعب في العالم، ولست مضطراً للكذب بشأن ذلك، فهذا الأمر يدفعني إلى بذل كل جهد والعمل بقوة من أجل أن أقدم أفضل نسخة مني"

وقال: "دائماً أضع في رأسي أني أفضل لاعب، ولا يهم إذا كان بعض الناس يتفقون معك أو يختلفون بشأن ذلك".

وفي رد على سؤال حول موعد اعتزاله قال صلاح "لايزال بإمكاني اللعب على أعلى المستويات لأعوام عديدة.. وباستطاعتي اللعب حتى أبلغ من العمر 38 أو 39 عاماً".