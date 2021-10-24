سياسة
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نساء في بريطانيا يشعرن بالرعب من السهر خارج المنزل.. ما الحكاية؟
أشارت تقارير إلى تعرض نساء للحقن وتناول مشروبات أضيفت إليها المخدرات بهدف تسهيل الاعتداء عليهن، في النوادي الليلية في بريطانيا.
نساء في بريطانيا يشعرن بالرعب من السهر خارج المنزل.. ما الحكاية؟
صورة أرشيفية / Getty Images
24 أكتوبر 2021

قالت نائبة في مجلس العموم البريطاني إن النساء والفتيات "يشعرن بالرعب" من السهر خارج المنزل بسبب أساليب "شريرة" يجري استخدامها في محاولة للاعتداء عليهن.

وتحدثت آنا ماكمورين، وزيرة شؤون العدل للضحايا والشباب في حكومة الظل العمالية المعارضة، في أعقاب ظهور تقارير تتحدث عن تعرض نساء للحقن وتناول مشروبات أضيفت إليها المخدرات (بهدف تسهيل الاعتداء عليهن).

ودعت النائبة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الأشخاص الذين يرتادون الحانات والنوادي الليلية.

وقال اتحاد الشركات العاملة في قطاع الحياة الليلية إن أماكن السهر تعمل مع الشرطة والمجالس المحلية على "حماية الزبائن، وبخاصة النساء".

وقالت ماكمورين، النائبة عن منطقة شمال كارديف، في مقابلة نشرتها "BBC": "أعتقد أننا جميعاً نعرف شخصاً يعرفُ شخصاً تعرض مشروبه لإضافة المخدرات إليه".

وأضافت: "لكن يبدو الآن أن هذا الأمر قد انتقل إلى مستوى أكثر شراً حيث تتعرض النساء والفتيات لخطر الحقن بمادة ضارة".

وأوضحت "الشيء الشرير حقاً هو أننا نعلم أن الهدف من ذلك هو إلحاق الأذى والاغتصاب، لذا فإنني أعتقد أننا نعلم بأن النساء والفتيات يشعرن بالرعب."

وطلبت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل من قوات الشرطة تزويدها بآخر الإحصائيات، وذلك في أعقاب ظهور عدد من الحالات التي أبلغت فيها نساء عن تعرضهن للحقن بمادة مخدرة في النوادي الليلية.

وتعتزم النساء مقاطعة النوادي الليلية في بعض المدن، ومن بينها مدينة كارديف، عاصمة إقليم ويلز، يوم 29من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت ماكمورين إن ابنتها الكبرى، وهي طالبة جامعية، أبلغتها أنها وصديقاتها يأخذن احتياطات إضافية حيث إنهن "يشعرن بالخوف من الخروج بالليل".

وقالت النائبة إن "التعامل مع مرتكبي هذه الممارسات هو المسألة الأساسية، وإدخال تغيير كجعل كراهية النساء جريمة كراهية، هو ما يطلق شرارة التغيير في الثقافة السائدة".

وقال النائب روبرت باكلاند، وزير العدل السابق، إن هناك حاجة للعمل من أجل استهداف المهاجمين بدلاً من وضع المسؤولية على النساء والفتيات في الاعتناء بسلامتهن.

وقال عضو مجلس العموم من حزب المحافظين الحاكم إن "القول بأنه يتعين على النساء أن يحافظن على سلامتهن، وأن يبقين في البيت عملياً، هو بالتأكيد النهج الخاطئ".

وأضاف قائلاً: "لهذا السبب كنت أؤكد دائماً ضرورة أن نعالج بشكل مباشر الأسباب التي تدعو لارتكاب هذه الجرائم والمرتكبين أنفسهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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