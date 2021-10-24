سياسة
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"دلتا بلس".. متحوّر جديد من كورونا قد يكون أكثر قدرة على الانتشار والعدوى
قالت وكالة الأمن الصحي البريطاني إنّ متحوّر "دلتا بلس"، قد يكون أكثر قدرة على الانتشار والعدوى من "دلتا" العادي، ونقلت الوكالة هذا المتحور إلى فئة "المتحورات التي تخضع للفحص"، للتأكد من مخاطره المحتملة.
"دلتا بلس".. متحوّر جديد من كورونا قد يكون أكثر قدرة على الانتشار والعدوى
خبراء بريطانيون: متحور "دلتا بلس" قد ينتشر بسهولة أكبر من متحور دلتا العادي / Getty Images
24 أكتوبر 2021

قال خبراء بريطانيون إنّ متحوراً جديداً من فيروس كورونا، يسمّيه البعض "دلتا بلس" قد ينتشر بسهولة أكبر من متحور دلتا العادي.

ونقلت وكالة الأمن الصحي البريطاني هذا المتحور إلى فئة "المتحورات التي تخضع للفحص"، للتأكد من مخاطره المحتملة.

ولا يوجد دليل حتى الآن على أنه يسبب أمراضاً أسوأ من المتحورات السابقة.

ولا يزال العلماء واثقين من أن اللقاحات الحالية قادرة على توفير المناعة والحماية الجيدة للأشخاص من هذا المتحور.

وعلى الرغم من أن متحور "دلتا" العادي لا يزال مسؤولاً عن معظم حالات الإصابة بكوفيد-19 في بريطانيا، إلا أن حالات الإصابة بمتحور "دلتا بلس" أو مايُعرف بـ"AY 2.4" آخذة في الازدياد.

ويضم النوع "AY 2.4"، الذي يُسمى أيضاً "دلتا بلس"، تحورات قد تساعد الفيروس في البقاء.

ويخضع الأمر حالياً لاختبارات تهدف إلى فهم حجم التهديد الذي قد يشكله هذا المتحور.

ويقول الخبراء إنه من غير المرجح أن ينتشر على نطاق واسع أو يتغلب على الحماية التي توفرها اللقاحات الحالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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