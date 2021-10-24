قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، الأحد، إعادة فرز أصوات الناخبين في 300 محطة انتخابية يدوياً، جراء طعون بشأن نتائجها.

جاء ذلك على لسان عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "واع".

وقال المتحدث: "المفوضية أكملت النظر في 816 طعناً بنتائج الانتخابات (البرلمانية المبكرة) الأولية حتى الآن، رد (رفض) منها 790 طعناً، والمقبولة بلغ عددها 26 طعناً".

وأوضح أن "الطعون التي جرى قبولها مدعومة بالأدلة والوثائق".

وأردف: "بموجب الطعون المقبولة سيجري فتح صناديق أكثر من 300 محطة انتخابية، وفرز أصواتها يدويا بحضور ممثلي الكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات".

وأفاد بأن تلك "المحطات تتوزع في أنحاء البلد، بينها العاصمة بغداد والبصرة (جنوب) وصلاح الدين وأربيل (شمال)"، منوهاً إلى أن "المفوضية ستصادق على نتائج الانتخابات بعد حسم جميع الطعون".

والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية، تلقيها 1400 طعن في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفق النتائج الأولية، جاءت "الكتلة الصدرية"، في صدارة الفائزين بـ73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، على 38 مقعداً، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بـ34 مقعداً.

وترفض قوى شيعية بينها فصائل متنفذة نتائج الانتخابات، وحذرت سابقاً من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد إلى الخطر، ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.