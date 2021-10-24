أحرز النّجم المصري محمد صلاح 3 أهداف ليقود ليفربول لانتصار ساحق على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد 5-صفر بملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل نابي كيتا الهدف الأول للفريق الزائر في بداية مثالية في الدقيقة الخامسة ثم أدى سوء فهم بين لوك شو وهاري مجواير إلى الهدف الثاني الذي أحرزه ديوجو جوتا بعد تمريرة عرضية أمام المرمى من ترينت ألكسندر-أرنولد في الدقيقة 13.

وكان دفاع يونايتد في حالة فوضى وأضاف صلاح الهدف الثالث بعد أن حوّل تمريرة عرضية منخفضة من كيتا إلى المرمى ليهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي في جميع المسابقات، ثم أضاف الهدف الرابع عقب تمريرة من جوتا.

وكانت هذه أول مرة يتأخر فيها يونايتد 4-صفر في الشوط الأول في عصر الدوري الممتاز وتعرض الفريق لصيحات استهجان أثناء خروجه من الملعب.

واحتاج صلاح إلى خمس دقائق بعد الاستراحة ليكمل ثلاثيته بواحدة من لمساته المميزة بعد تمريرة رائعة بين المدافعين من جوردان هندرسون.

وازداد الأمر سوءاً على يونايتد بعد إلغاء هدف سجله كريستيانو رونالدو بداعي التسلل قبل أن يحصل البديل بول بوجبا على بطاقة حمراء بسبب مخالفة عنيفة ضد كيتا بعد 15 دقيقة من اشتراكه.