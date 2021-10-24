سياسة
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تصريحات الأزهري مبروك عطية بشأن العنف الأسري تثير جدلاً في مصر.. ماذا قال؟
قال أستاذ الشريعة في الأزهر مبروك عطية إن "النساء يبالغن في الشكوى من الرجال في قضايا العنف الأسري"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر.
تصريحات الأزهري مبروك عطية بشأن العنف الأسري تثير جدلاً في مصر.. ماذا قال؟
تصريحات مبروك عطية أثارت جدلاً واسعاً
24 أكتوبر 2021

أثار مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، الأحد، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب تصريحات وصفت بأنها "مسيئة للمرأة".

وفي معرض رده على زوجة تعرضت للعنف من قبل زوجها، خلال مقابلته في البرنامج التليفزيوني "يحدث في مصر"، قال عطية إن "النساء يبالغن في الشكوى من الرجال في قضايا العنف الأسري".

وأضاف عطية "توجد قاعدة تقول لو الإنسان قام من النوم وضرب فوراً أو دخل عالبيت وضرب فوراً، فهذا شخص يحتاج مستشفى أمراض عقلية لأنه أكيد عنده مرض، أما الإنسان الطبيعي لا يمكن أن يصل لهذه الدرجة إلا بعد درجة استفزاز قوية جداً".

تصريحات مبروك عطية أثارت جدلاً واسعاً، إذ تصدر وسم #اوقفوا_مبروك_عطيه مواقع التواصل الاجتماعي طالب من خلاله المستخدمون بإيقافه ومنع ظهوره على شاشة التلفزيون، واتهامه "بتبرير الاعتداء على النساء".

واعتبر مغردون أن الهدف من هذه المقابلة هو إثارة الرأي العام، واصفين ما حدث خلالها "بالتمثيلية السخيفة" على عد قولهم.

وبعد الهجوم الذي تعرض له مبروك عطية، رد أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر على الوسم المتداول والمطالب بإيقافه.

وقال عطية في بث مباشر على فيسبوك: "كل كلمة رديت بها لها دليل في السنة، لعدم وجود الزوج" مشدداً على أنه يتخذ دوماً "موقفاً منصفاً بحق المرأة"

إلا أن حساب "Speak up"، وهو مبادرة نسوية لدعم ضحايا العنف بكل أشكاله، استنكر "التبرير الإعلامي للعنف ضد المرأة تحت غطاء الدين" مشدداً على خطورة كون الكثير من التعليقات "مؤيدة لكلام الشيخ الأزهري"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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