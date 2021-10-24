سياسة
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الرئيس التركي: حكوماتنا أتاحت للمرأة مشاركة واسعة في المجالات كافة
أكد أردوغان أن حكومات العدالة والتنمية وفرت للمرأة جميع الإمكانات، وأن الرؤية المستقبلية للبلاد يجري تخطيطها انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
الرئيس التركي: حكوماتنا أتاحت للمرأة مشاركة واسعة في المجالات كافة
أردوغان: حكومات حزب العدالة والتنمية أتاحت للمرأة المشاركة الواسعة في الحياة السياسية / AA
24 أكتوبر 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومات حزب العدالة والتنمية أتاحت للمرأة المشاركة الواسعة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركته، في برنامج "مع النساء في درب تركيا العظمى" الذي جرى في ولاية أسكي شهير وسط البلاد، وبث اليوم الأحد.

وأوضح أردوغان أن حكومات العدالة والتنمية وفرت للمرأة جميع الإمكانات، وأن الرؤية المستقبلية للبلاد يجري تخطيطها انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

ولفت أردوغان إلى أن حكوماته خلال السنوات الماضية أزالت كل العراقيل التي كانت تعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية.

وتابع قائلاً: "لقد دعمت كل خطوة من شأنها جعل المرأة رائدة أعمال مستقلة، ومنتجة مستقلة، وليست مجرد عنصر في المؤسسة الأسرية".

وأكد أردوغان أن حكومته سترفع من حجم الدعم المقدم للمرأة خلال الفترة المقبلة من أجل تمكينها من الانخراط أكثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

كما أشار إلى أن حكومته تولي أهمية خاصة للمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على توظيفها في العديد من القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن حكومات حزب العدالة والتنمية لم ولن تتسامح أبداً في مسألة العنف ضد المرأة، وتركيا بمؤسساتها كافة تواصل مكافحة هذه الظاهرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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