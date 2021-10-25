تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني يقول إنه جرى الترتيبات لفعاليات تصعيدية كبرى وملئ الشوارع بالسودانيين لإفشال سيطرة الجيش على السلطة

تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني يدعو إلى اتباع شتى أشكال التصعيد الثوري السلمي مثل المواكب المستمرة وإغلاق الشوارع والعصيان المدني الشامل

صفحة وزارة الإعلام السودانية على فيسبوك: الوثيقة الدستورية تضع حق إعلان حالة الطوارئ تحت سلطات رئيس الوزراء الانتقالي، وإجراءات المكون العسكري جريمة تحاسب عليها القوانين السارية

- دبلوماسيون: بريطانيا وأيرلندا والنرويج وأمريكا وإستونيا وفرنسا تطلب اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان غدا الثلاثاء

- الخارجية الأمريكية: أمريكا ليس لديها معلومات بشأن مكان وحالة رئيس وزراء السودان حمدوك

- الخارجية الأمريكية: سيتعين إعادة تقييم جهود تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل في أعقاب الأحداث الأخيرة

- البيت الأبيض: أمريكا قلقة للغاية إزاء التقارير عن انقلاب عسكري في السودان، وندعو إلى الإفراج فوراً عن المسؤولين السودانيين

- لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل اثنين بطلق ناري وأكثر من 80 مصاباً

- ميننديز يقول إن سيطرة الجيش على السلطة في السودان ستكون له عواقب طويلة الأمد على العلاقات الأمريكية السودانية

- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب ميننديز يقول إنه يندد بالانقلاب العسكري في السودان بأشد العبارات.

- الخارجية التركية: نتابع "بقلق عميق" الأنباء المتعلقة بمحاولة الانقلاب في السودان.

- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدين محاولة الانقلاب بالسودان ويعبّر عن مساندته للحكومة الانتقالية بالسودان، داعياً للإفراج فوراً عن رئيس الوزراء السوداني.

- غوتيريش يدعو جميع الأطراف في السودان لضبط النفس والعودة فوراً إلى الحوار بحسن نية لاستعادة النظام الدستوري، ويطالب بالإفراج الفوري عن حمدوك والمسؤولين الحكوميين.

- وزارة الإعلام السودانية: إعلان البرهان انقلاب عسكري.

- رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يعلن حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة والحكومة، ويوضح أن حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات.

- إصابة عدد من المتظاهرين إثر إطلاق نار بمحيط مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

- منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية تعربان عن قلقهما إزاء تطورات الوضع بالسودان، وتدعوان جميع الأطراف هناك لالتزام الوثيقة الدستورية واتفاقات الفترة الانتقالية.

- التلفزيون السوداني: رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيوجه "بياناً هاماً" للشعب بعد قليل.

- وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي: "أي انقلاب في البلاد مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية، ولا توجد أي اتصالات بين وزراء الحكومة بسبب انقطاع وسائل التواصل المباشرة وإغلاق الجسور".

- قوات عسكرية سودانية تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عدداً من العاملين فيه.

- الولايات المتحدة: استيلاء الجيش على الحكومة في السودان "غير مقبول ومخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية، وأي تغييرات في الحكومة الانتقالية بالقوة تعرّض المساعدة الأمريكية للخطر".

- كالامار الأمينة العامة لمنظمة لعفو الدولية: شعب السودان يعود إلى الشوارع لحماية الانتقال الديمقراطي.

- الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس: الأمم المتحدة تشعر بالقلق العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انقلاب في السودان.

- وزارة الإعلام السودانية: قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول بعد رفضه "تأييد الانقلاب".

- وزارة الإعلام السودانية: القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك داخل منزله تمارس عليه ضغوطاً لإصدار بيان مؤيد "للانقلاب".

- المبعوث الأمريكي الخاص يقول إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ جراء تقارير عن سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في السودان.

- وزارة الثقافة والإعلام السودانية: قوى عسكرية اعتقلت أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة.

- انقطاع الكهرباء والإنترنت عن أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم.

- تجمع المهنيين السودانيين يصف ما يحدث بـ"الانقلاب العسكري"، ويدعو الشعب للنزول إلى الشوارع وتنفيذ إضراب عام وعصيان مدني.

- اندلاع احتجاجات في بعض مناطق الخرطوم وحرق إطارات سيارات، إثر اعتقال قيادات من الائتلاف الحاكم.

- الاعتقالات استهدفت قيادات وكوادر من ثلاث أحزاب في الائتلاف الحاكم: البعث العربي الاشتراكي والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني.

- وضع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية وتشديد الحراسة عليه، وفق مصادر سياسية لوكالة الأناضول.

- رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيدلي ببيان حول مستجدات الأوضاع بالبلاد، وفق مصادرة لوكالة الأناضول.

- وسائل إعلام سودانية: اعتقال قيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان.