سياسة
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النيابة العامة السعودية توضح مفهوم التحرش وعقوبته
نشرت النيابة العامة في السعودية على حسابها بموقع تويتر الأحد توضيحاً لمفهوم التحرش والعقوبات القانونية المنصوص عليها لكل من يتحرش أو يحرض على التحرش، وكانت مقاطع لحالات تحرش في المملكة انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
النيابة العامة السعودية توضح مفهوم التحرش وعقوبته
انتشرت في الآونة الأخيرة بعض حوادث التحرش بالمملكة السعودية وتناقلها مستخدمون على مواقع التواصل / Reuters
25 أكتوبر 2021

أوضحت النيابة العامة السعودية على حسابها في موقع تويتر مفهوم التحرش والعقوبات المنصوص عليها قانوناً بحق المتورطين في التحرش سواء بالشروع في الفعل والتحريض عليه.

وكانت حوادث تحرش انتشرت في الآونة في الأخيرة بالسعودية وتناقلها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر إن "التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، ومن ذلك وسائل التقنية الحديثة".

ونشرت النيابة المادة السابعة من نظام مكافحة جريمة التحرش الذي ينص على معاقبة القانون "كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها".

وتضيف المادة أن "القانون يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة".

وينص قانون التحرش في السعودية على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال (نحو 30 ألف دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة تحرش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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