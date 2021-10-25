سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | إسرائيل تجرف جزءاً من مقبرة إسلامية بالقدس وتنبش قبور شهداء
جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس، وأظهرت مقاطع فيديو نبش مستوطنين إسرائيليين قبوراً في المقبرة، بينما ظهرت في مقطع آخر والدة أحد الشهداء الفلسطينيين تتمسك بقبر ابنها.
شاهد | إسرائيل تجرف جزءاً من مقبرة إسلامية بالقدس وتنبش قبور شهداء
سلطات الاحتلال شرعت بأعمال التجريف لإقامة "حديقة توراتية" على جزء من المقبرة
25 أكتوبر 2021

جددت السلطات الإسرائيلية الاثنين أعمال تجريف في المقبرة اليوسفية الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس الشرقية، على الرغم من احتجاجات السكان الفلسطينيين.

وقال مصطفى أبو زهرة رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس لوكالة الأناضول إن البلدية الإسرائيلية في القدس أدخلت الاثنين جرافات إلى المقبرة اليوسفية وشرعت بتجريف جزء من أرضها.

وأضاف: "لقد أدخلوا معدات تمهيداً لطمس جزء من المقبرة وتحويلها إلى حديقة توراتية".

والحدائق التوراتية هي أماكن تزعم إسرائيل أن وجوداً يهودياً كان في مكانها بالأزمان القديمة.

وكانت البلدية الإسرائيلية في القدس وسلطة الطبيعة الإسرائيلية قد شرعتا العام الماضي في إجراءات لإقامة حديقة توراتية على جزء من المقبرة اليوسفية التي تعتبر من كبرى المقابر الإسلامية بالمدينة.

وقدمت لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس اعتراضات للمحاكم الإسرائيلية لوقف أعمال التجريف كان آخرها قبل أسبوع، للمحكمة المركزية الإسرائيلية.

لكن أبو زهرة أضاف: "كنا قد قدمنا طلباً عاجلاً للمحكمة المركزية لوقف أعمال التجريف إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وسمحت باستمرار أعمال التجريف".

وأشار أبو زهرة إلى أن أعمال التجريف "تتضمن نبش قبور لشهداء وموتى مسلمين، ويجب وقفها فوراً".

وكان فلسطينيون أعادوا في وقت سابق من الشهر الجاري دفن رفات شهداء وموتى في المقبرة، إثر ظهور عظامهم بعد أعمال التجريف.

وقال أبو زهرة: "نريد من السلطات الإسرائيلية احترام حرمة الموتى والشهداء ووقف أعمال التجريف للقبور".

ولفت إلى أن "المقبرة هي أرض وقف إسلامي ويجب وقف الاعتداء عليها".

وقال أبو زهرة إن السلطات الإسرائيلية منعته الاثنين دخول الجزء الذي يجري تجريفه بالمقبرة.

ويعود تاريخ المقبرة اليوسفية إلى مئات السنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us