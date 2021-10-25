عُثر، الأحد، على 3 أطفال "متروكين" من أهلهم منذ أشهر في شقّة بمدينة هيوستن الأمريكية، كانت فيها أيضاً جثّة طفل رابع، بحسب ما أعلن مكتب الشرطة المحلية.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت الأحد، أيضاً على والدة الأطفال وشريكها. وفي هذه المرحلة من التحقيق، تعدّ الشرطة أنّ الوالدين "لم يكونا يعيشان في الشقّة منذ أشهر عدّة"، بحسب تغريدة لمكتب شرطة منطقة هاريس التي تضمّ هيوستن.

واستجوبت الشرطة الأمّ وشريكها وأطلقت سراحهما، مع الإشارة إلى أنه ما من ملاحقات حتّى الساعة.

وقد أبلغ الأخ البكر، وهو في الخامسة عشرة من العمر، الشرطة بأن "شقيقه البالغ 9 أعوام توفّي قبل سنة وأن جثّته ترقد في الغرفة الواقعة بجانب غرفته"، وفق ما كشف كبير الشرطيين إيد غونزاليس.

والوضع "فظيع ومأساوي" لهؤلاء الأطفال الثلاثة الذين "كانوا يعيشون ظروفاً بائسة"، بحسب ما قال غونزاليس في مؤتمر صحافي، لافتاً إلى أنّ الطفل البكر كان يبذل قصارى جهده للاعتناء بشقيقيه الصغيرين في العاشرة والسابعة من العمر.

غير أنّ الطفلين "يعانيان نقصاً في التغذية وإصابات جسدية على ما يبدو". ونُقل الأولاد الثلاثة إلى المستشفى للخضوع لفحوصات وتلقي العناية اللازمة.

ولا يزال التحقيق جارياً في هذه القضية وقد كُلّفت به الشرطة الجنائية والوحدة المعنية بسوء معاملة الأطفال.