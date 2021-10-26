سياسة
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رسمياً.. تركيا عضو في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية
تركيا تنضمّ رسمياً للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، حسب ما أعلنت وكالة الفضاء التركية.
رسمياً.. تركيا عضو في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية
تركيا تنضمّ رسمياً للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية / AA
26 أكتوبر 2021

أعلنت وكالة الفضاء التركية، الاثنين، انضمامها رسمياً كعضو في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF).

وأفادت الوكالة التركية في بيان، أنّ العضوية الرسمية في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية التي تضمّ 407 أعضاء من 71 دولة سُجّلت اليوم من الجمعية العامة للاتحاد.

وأضافت: "سنواصل العمل بكل قوتنا من أجل تركيا صاحبة الرأي في الدراسات الدولية التي تُجرى في مجال الفضاء".

يُشار إلى أنّ الجريدة الرسمية التركية نشرت في ديسمبر/كانون الأول 2018، قراراً يتضمّن المبادئ والأسّس والمهام المتعلّقة بإنشاء "وكالة الفضاء التركية" التي ستكون تابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وفي فبراير/شباط 2021، استعرض الرئيس رجب طيب أردوغان 10 أهداف لبرنامج الفضاء الوطني التركي، خلال حفل تعريفي بالبرنامج بأنقرة، من أبرزها إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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