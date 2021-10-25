سياسة
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الرئيس المصري يرفع حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات
لأول مرة منذ سنوات، رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، حالة الطوارئ بالبلاد.
الرئيس المصري يرفع حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي / AA
25 أكتوبر 2021

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، رفع حالة الطوارئ بالبلاد، لأول مرة منذ سنوات.

وقال السيسي في بيان عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "قررتُ، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي 10 أبريل/نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ"مواجهة أخطار الإرهاب"، رداً على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي آنذاك، ومنذ ذلك الحين تُمدد حالة الطوارئ بشكل دوري، وكان يفترض أن تُمدد اليوم.

وبموجب حالة الطوارئ، يحقّ للسلطات المصرية إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال واتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومعاقبة المخالفين بالسجن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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