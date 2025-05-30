ونقلت وكالة ريا نوفوستي، عن بيان الوزارة، أن القوات الروسية أحرزت تقدماً ملحوظاً خلال العمليات العسكرية الأخيرة، إذ تمكنت من السيطرة على ثماني بلدات في مناطق مختلفة، مشيرةً إلى أن هذه العمليات كبَّدت الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

وأضافت الوزارة أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية نفَّذت عمليات هجومية نشطة في مقاطعة سومي، أسفرت عن سيطرة القوات على بلدات لوكنيا وفلاديميروفكا وبيلوفودي وكونستانتينوفكا، مؤكدةً أن الغارات الجوية والطائرات المسيَّرة والمدفعية الروسية ألحقَت أضراراً كبيرة بالقوات الأوكرانية.

في السياق نفسه، أكدت وزارة الدفاع أن القوات الروسية نفَّذت خمس ضربات جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة هجومية، خلال الفترة من 24 إلى 30 مايو/أيار، وذلك رداً على هجمات أوكرانية وُصفت بـ"الواسعة النطاق" استهدفت أراضي روسية باستخدام طائرات مسيَّرة وصواريخ غربية الصنع.

وأوضحت الوزارة أن هذه الضربات الروسية استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بما في ذلك البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومراكز إنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة، إلى جانب مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وذكر بيان “الدفاع الروسية” أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الأسبوع الماضي طائرة مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، إضافةً إلى 30 قنبلة موجهة من طراز JDAM، و16 صاروخاً من راجمات "هيمارس"، و1439 طائرة مسيّرة أوكرانية.

كما قُدِّرت خسائر القوات الأوكرانية خلال الفترة نفسها بأكثر من 1490 عسكرياً، وتدمير 4 دبابات، و22 مركبة مدرعة قتالية، و46 مركبة أخرى، و37 مدفعاً ميدانياً، إضافةً إلى 6 مراكز للحرب الإلكترونية، و9 مستودعات للذخيرة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.