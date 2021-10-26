سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن: سنجمّد 700 مليون دولار من المساعدات للسودان
أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عزمها تجميد مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان كان هدفها دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد، وأكدت الخارجية الأمريكية أن ما حدث في السودان يعد استيلاءً عسكرياً على السلطة.
واشنطن: سنجمّد 700 مليون دولار من المساعدات للسودان
برايس قال إن ما فعله الجيش يتعارض مع الإعلان الدستوري وإن واشنطن تراقب الوضع من كثب في السودان / Reuters
26 أكتوبر 2021

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عزمها تجميد مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان كان هدفها دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس تعليقاً على التطورات الأخيرة في السودان وإعلان الفريق أول عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقال برايس: "ما حدث في السودان ليلة أمس هو استيلاء عسكري على السلطة".

وأضاف أن واشنطن "تراقب الأوضاع من كثب في السودان"، مشيراً إلى أن ما فعله الجيش يتعارض مع الإعلان الدستوري.

وشدد برايس على أن واشنطن مستمرة في "التزامها الإنساني مع الشعب السوداني".

وأردف بأن الإدارة الأمريكية ستجمد مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان كان هدفها دعم الانتقال الديمقراطي.

واستدرك قائلاً: "نحث المسؤولين السودانيين على إعادة الحكومة المدنية إلى عملها، واعتقال مسؤولي الحكومة المدنية يقوض انتقال السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي".

وفي السياق طالب برايس المسؤولين العسكريين السودانيين بالإفراج عن جميع المسؤولين المدنيين المحتجزين "فوراً".

ومضى بالقول: "السودان لا يزال يخضع لقيود منذ الانقلاب الذي نفذه البشير وسيستمر كذلك إلى أن يجري انتخاب حكومة مدنية".

وعلى صعيد آخر نوه برايس بأن عدداً من القضايا المشتركة مع السودان ستجري إعادة تقييمه على ضوء التطورات الجديدة ومنها اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وقال إنّ التطبيع كغيره من القضايا الأخرى مثل سد النهضة يجب أن تجري "إعادة تقييمه" في أعقاب ما سمَّاه "الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان".

والاثنين أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس مجلس السيادة في الخرطوم حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وحاول تبرير قراراته بالقول في خطاب متلفز إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا إلى فعل ما يحفظ السودان"، معتبراً أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً".

وقبل ساعات من هذه القرارات نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

ودعت قوى سياسية عديدة في بيانات منفصلة المواطنين للتظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.

وقبل إجراءات اليوم كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019 لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us