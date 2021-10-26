أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني الاثنين أنه يعتزم خوض مباراة ودية تكريماً لمواطنه الراحل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا بمواجهة برشلونة الإسباني، على أن تقام في المملكة العربية السعودية في 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأفاد نادي العاصمة بوينس آيريس في بيان أنها "ستكون المرة الأولى التي يتقابل فيها الناديان، حيث لعب (في صفوفهما) دييغو في هذه الدولة بمنطقة الشرق الأوسط، وستكون طريقة للاحتفال بإرث مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020".

وستقام المباراة الودية التي أطلق عليها "كأس مارادونا" في العاصمة السعودية الرياض على ملعب مرسول بارك الذي يتسع لـ25 ألف متفرج بعد عام من وفاة "الولد الذهبي" في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز مرتين، الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995، في آخر موسمين احترافيين له بمسيرة طويلة.

ولعب مارادونا أيضاً بألوان نادي الـ"بلاوغرانا" لمدة موسمين بين عامَي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك، قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.

وتوفي مارادونا المتوج بلقب مونديال المكسيك عام 1986 وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم عن 60 عاماً، متأثراً بنوبة قلبية بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ إثر تعرُّضه لجلطة دموية.

ومنذ ذلك الوقت تحاول السلطات المحلية تحديد ما إذا كانت وفاة أحد أشهر من ارتدى القميص رقم 10 في الملاعب، نتيجة إهمال من جانب الفريق الطبي تسبب في تدهور صحته، عقب شكوى تقدمت بها عائلة مارادونا.