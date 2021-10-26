أعلنت لجنة أطباء السودان الثلاثاء ارتفاع عدد قتلى المتظاهرين إلى 4 وإصابة أكثر من 80 آخرين خلال احتجاجات اندلعت الاثنين تنديداً بقرارات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ويعتبرها الرافضون "انقلاباً عسكرياً".

وقالت اللجنة عبر صفحتها على فيسبوك: "ارتقت روح الشهيد المهندس محمد عبد الرحيم إثر تعرضه لطلق ناري من قوات المجلس العسكري الانقلابي".

وأضافت: "بهذا يرتفع عدد الشهداء المؤكد لدينا لهذا اليوم (الاثنين) إلى 4 شهداء".

وكانت اللجنة أفادت مساء الاثنين بمقتل 3 متظاهرين وإصابة أكثر من 80 آخرين "على يد قوات المجلس العسكري" خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم.

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من المؤسسة العسكرية.

والاثنين أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وحاول تبرير قراراته بالقول في خطاب متلفز إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا إلى فعل ما يحفظ السودان"، معتبراً أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً".

وقبل ساعات من هذه القرارات نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.

ودعت قوى سياسية عديدة في بيانات منفصلة المواطنين للتظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.

وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت للهدوء وعدم التصعيد والتزام خارطة المرحلة الانتقالية.

وقبل إجراءات اليوم كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019 لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.