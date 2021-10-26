سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس وزراء بولندا يحذر الاتحاد الأوروبي من "حرب عالمية ثالثة"
تعهد رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي بالدفاع عن بلاده في حال بدأت بروكسل "حرباً عالمية ثالثة"، ونشب الخلاف بين وارسو وبروكسل بعد قضاء محكمة بولندية بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي، وتهديد الاتحاد بفرض عقوبات.
رئيس وزراء بولندا يحذر الاتحاد الأوروبي من "حرب عالمية ثالثة"
موراويكي قال إنه يتعين على بروكسل أن تسحب التهديدات بفرض عقوبات قانونية أو مالية / Reuters
26 أكتوبر 2021

حذر رئيس وزراء بولندا ماتيوز موراويكي الاتحاد الأوروبي من بدء "الحرب العالمية الثالثة"، إذا فرض الاتحاد عقوبات مالية على وارسو، متهماً الكتلة الأوروبية بتقديم مطالب "والمسدس موجه نحو رؤوسنا".

وتشهد العلاقة بين وارسو وبروكسل توتراً في الآونة الأخيرة، إذ حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بولندا، من أن تحديها لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي يشكك في أسس التكتل الذي يضم 27 دولة، ولا يمكن أن يمر من دون عقاب.

وكانت المحكمة الدستورية البولندية قضت في وقت سابق بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي، ما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد ويثير مخاوف من أن بولندا قد تغادر الاتحاد في نهاية المطاف.

وقال موراويكي إنه يتعين على بروكسل أن تسحب التهديدات بفرض عقوبات قانونية أو مالية على بلاده إذا كانت تريد حل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة.

وصرح موراويكي لصحيفة فايننشيال تايمز: "ماذا سيحدث إذا بدأت المفوضية الأوروبية الحرب العالمية الثالثة؟ إذا بدؤوا الحرب العالمية الثالثة فسوف ندافع عن حقوقنا بأي أسلحة تحت تصرفنا".

وأضاف: "لكن إذا هاجمَنا شخصٌ ما بطريقة غير عادلة تماماً فسندافع عن أنفسنا بأي طريقة ممكنة". “نشعر أن هذا نهج تمييزي بالفعل ونوع من الإملاء، ولكن إذا كان هذا سيصبح أسوأ فسيتعين علينا التفكير من خلال استراتيجيتنا".

وأدى هذا التوتر بين الطرفين بالفعل إلى تأجيل بروكسل موافقتها على حزمة تدابير بقيمة 36 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد البولندي على التعافي من جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us