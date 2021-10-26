توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى العاصمة باكو تلبيةً لدعوة تلقَّاها من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وأقلعت طائرة الرئيس أردوغان من مطار "أسن بوغا" الدولي في العاصمة أنقرة في تمام الساعة 10:20 بالتوقيت المحلي (07:20 ت.غ)، وفق مراسل وكالة الأناضول.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو والبيئة والتطوير العمراني مراد كوروم والدفاع خلوصي أقار والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وتستمر زيارة أردوغان يوماً واحداً، إذ سيشارك مع نظيره الأذربيجاني مراسم افتتاح مطار فضولي الدولي ووضع حجر أساس لمشاريع أخرى تساهم فيها تركيا بإقليم قره باغ المحرر من الاحتلال الأرميني.

كما يشارك أردوغان في وضع حجر الأساس للطريق السريع في زانجيلان.

ويبحث الرئيسان كل جوانب العلاقات التركية-الأذربيجانية ويتناولان الخطوات المزمع اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة فضلاً عن العلاقات الثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس أردوغان أجرى زيارتين رسميتين مؤخراً إلى أذربيجان، الأولى في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020 والثانية في 15 يونيو/حزيران 2021.