سياسة
2 دقيقة قراءة
تلبية لدعوة علييف.. أردوغان يتوجه إلى أذربيجان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوجه الثلاثاء إلى العاصمة باكو تلبية لدعوة تلقَّاها من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، وتستمر زيارة أردوغان يوماً واحد، حيث سيشارك في مراسم افتتاح مطار فضولي الدولي.
تلبية لدعوة علييف.. أردوغان يتوجه إلى أذربيجان
يشارك في مراسم افتتاح مطار فضولي الدولي ووضع حجر أساس لمشاريع أخرى تساهم فيها تركيا / AP
26 أكتوبر 2021

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى العاصمة باكو تلبيةً لدعوة تلقَّاها من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وأقلعت طائرة الرئيس أردوغان من مطار "أسن بوغا" الدولي في العاصمة أنقرة في تمام الساعة 10:20 بالتوقيت المحلي (07:20 ت.غ)، وفق مراسل وكالة الأناضول.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو والبيئة والتطوير العمراني مراد كوروم والدفاع خلوصي أقار والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وتستمر زيارة أردوغان يوماً واحداً، إذ سيشارك مع نظيره الأذربيجاني مراسم افتتاح مطار فضولي الدولي ووضع حجر أساس لمشاريع أخرى تساهم فيها تركيا بإقليم قره باغ المحرر من الاحتلال الأرميني.

كما يشارك أردوغان في وضع حجر الأساس للطريق السريع في زانجيلان.

ويبحث الرئيسان كل جوانب العلاقات التركية-الأذربيجانية ويتناولان الخطوات المزمع اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة فضلاً عن العلاقات الثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس أردوغان أجرى زيارتين رسميتين مؤخراً إلى أذربيجان، الأولى في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020 والثانية في 15 يونيو/حزيران 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us