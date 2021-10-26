أثار حكماً على رب عائلة بالسجن والجلد لسرقته ثلاثة أكياس من الكاجو غضباً واسعاً في إيران، وفق ما أثاره رواد وسائل التواصل.

فقد أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن عشرة أشهر وأربعين جلدة على أب سرق ثلاثة أكياس من الكاجو، وفق وكالة فارس.

والمحكوم هو رجل في الخامسة والأربعين من عمره وأب لثلاثة أطفال، أدانه القاضي بهذه العقوبة التي اعتبرتها وكالة فارس "مفاجئة نظراً إلى غياب التكافؤ بين العقوبة والجرم المرتكب".

ودعت الوكالة في تقريرها السلطة القضائية لتوضيح هذا الحكم أو تصحيحه.

والاثنين أعلن القضاء في محافظة قم في بيان، عن تشكيل "لجنة خاصة مكلفة دراسة مدى التناسب في الحكم الصادر على الرجل".

وذكر البيان أن الشخص المعني "حكم عليه بالسجن لعام على خلفية سرقة في 2019، لكن عُلّق تنفيذ الحكم بسبب إعادته المسروقات"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأوضحت وكالة فارس أن الحكم "نهائي" لأن المدان لم يستأنف عليه.