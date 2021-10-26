سياسة
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القضاء الإيراني يحكم بالسجن و40 جلدة على رجل سرق 3 أكياس "كاجو"
أصدر القضاء الإيراني حكماً بحق رب عائلة، بالسجن عشرة أشهر وأربعين جلدة، لسرقته ثلاثة أكياس "كاجو".
القضاء الإيراني يحكم بالسجن و40 جلدة على رجل سرق 3 أكياس "كاجو"
 أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن عشرة أشهر وأربعين جلدة على أب سرق ثلاثة أكياس من الكاجو / x
26 أكتوبر 2021

أثار حكماً على رب عائلة بالسجن والجلد لسرقته ثلاثة أكياس من الكاجو غضباً واسعاً في إيران، وفق ما أثاره رواد وسائل التواصل.

فقد أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن عشرة أشهر وأربعين جلدة على أب سرق ثلاثة أكياس من الكاجو، وفق وكالة فارس.

والمحكوم هو رجل في الخامسة والأربعين من عمره وأب لثلاثة أطفال، أدانه القاضي بهذه العقوبة التي اعتبرتها وكالة فارس "مفاجئة نظراً إلى غياب التكافؤ بين العقوبة والجرم المرتكب".

ودعت الوكالة في تقريرها السلطة القضائية لتوضيح هذا الحكم أو تصحيحه.

والاثنين أعلن القضاء في محافظة قم في بيان، عن تشكيل "لجنة خاصة مكلفة دراسة مدى التناسب في الحكم الصادر على الرجل".

وذكر البيان أن الشخص المعني "حكم عليه بالسجن لعام على خلفية سرقة في 2019، لكن عُلّق تنفيذ الحكم بسبب إعادته المسروقات"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأوضحت وكالة فارس أن الحكم "نهائي" لأن المدان لم يستأنف عليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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