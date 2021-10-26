سياسة
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بقيمة 12 مليار دولار.. شركة قطرية تبدأ مشروعاً عقارياً في مصر
جرى في مراسم رسمية بالعاصمة المصرية القاهرة الاثنين التوقيع على بدء المرحلة الأولى من مشروع عقاري ضخم أطلق عليه "سيتي جيت" تنفذه شركة الديار العقارية القطرية، ويتوقع أن تبلغ قيمة المشروع بعد الانتهاء منه نحو 12 مليار دولار أمريكي.
بقيمة 12 مليار دولار.. شركة قطرية تبدأ مشروعاً عقارياً في مصر
مراسم التوقيع جرت بحضور السفير القطري في مصر ونائب وزير الإسكان المصري
26 أكتوبر 2021

أعلنت شركة الديار العقارية القطرية الاثنين بدء تنفيذ أولى مراحل مشروع "سيتي جيت" بالقاهرة الجديدة، في أحدث الاستثمارات القطرية بمصر.

ويمتد المشروع العقاري الضخم على مساحة تصل إلى 8.5 مليون متر مربع، ويقع في قلب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ويضم 24000 وحدة سكنية، وتشير تقديرات الشركة إلى أنه سيوفر 200 ألف فرصة عمل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية عبد الله بن حمد العطية إن قيمة المشروع ستبلغ بعد الانتهاء منه قرابة 12 مليار دولار أمريكي.

وأشار العطية إلى أن استثمارات شركة الديار في السوق المصري تخطت 3 مليارات دولار أمريكي، موزعة على عدد من مشاريع تجاوزت مساحتها 40 مليون متر مربع ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام.

وجرت مراسم توقيع المشروع بحضور السفير القطري في مصر سالم مبارك آل شافي ونائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية خالد عباس، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة القطرية عبد الله بن حمد العطية ومدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وإريتريا بالشركة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني.

فيما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن المرحلة الأولى للمشروع تقدر قيمتها بمليار جنيه (63.5 مليون دولار).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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