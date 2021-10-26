أعلنت شركة الديار العقارية القطرية الاثنين بدء تنفيذ أولى مراحل مشروع "سيتي جيت" بالقاهرة الجديدة، في أحدث الاستثمارات القطرية بمصر.

ويمتد المشروع العقاري الضخم على مساحة تصل إلى 8.5 مليون متر مربع، ويقع في قلب القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ويضم 24000 وحدة سكنية، وتشير تقديرات الشركة إلى أنه سيوفر 200 ألف فرصة عمل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية عبد الله بن حمد العطية إن قيمة المشروع ستبلغ بعد الانتهاء منه قرابة 12 مليار دولار أمريكي.

وأشار العطية إلى أن استثمارات شركة الديار في السوق المصري تخطت 3 مليارات دولار أمريكي، موزعة على عدد من مشاريع تجاوزت مساحتها 40 مليون متر مربع ما بين سياحية وسكنية ومتعددة الاستخدام.

وجرت مراسم توقيع المشروع بحضور السفير القطري في مصر سالم مبارك آل شافي ونائب وزير الإسكان المصري للمشروعات القومية خالد عباس، إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة القطرية عبد الله بن حمد العطية ومدير إدارة التطوير والمشاريع في مصر والسودان وإريتريا بالشركة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني.

فيما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن المرحلة الأولى للمشروع تقدر قيمتها بمليار جنيه (63.5 مليون دولار).