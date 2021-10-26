سياسة
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أذربيجان.. أردوغان يشارك بافتتاح "مطار فضولي الدولي"
وصلت الثلاثاء طائرة الرئيس التركي "مطار فضولي الدولي"، وهو أول مطار شيدته أذربيجان على أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني قبل عام، تلبية لدعوة تلقَّاها من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
أذربيجان.. أردوغان يشارك بافتتاح "مطار فضولي الدولي"
الرئيسان قصَّا شريط الافتتاح للمطار الجديد ثم تجوَّلا في مبناه / AFP
26 أكتوبر 2021

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى العاصمة الأذربيجانية باكو تلبية لدعوة تلقَّاها من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

ووصلت طائرة الرئيس التركي "مطار فضولي الدولي"، وهو أول مطار شيدته أذربيجان على أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني قبل عام.

وأصبح أردوغان أول رئيس يهبط في المطار المذكور، حيث كان في استقباله الرئيس علييف.

وقص الرئيسان شريط الافتتاح للمطار الجديد، ثم تجولا في مبناه واطلعا على معلومات حوله.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو والبيئة والتطوير العمراني مراد كوروم والدفاع خلوصي أقار والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وتستمر الزيارة ليوم واحد، إذ يشارك أردوغان مع نظيره الأذربيجاني في مراسم وضع حجر أساس لمشاريع تساهم فيها تركيا بإقليم قره باغ المحرر من الاحتلال الأرميني.

كما يشارك أردوغان في وضع حجر الأساس للطريق السريع في زانجيلان.

ويبحث الرئيسان كل جوانب العلاقات التركية-الأذربيجانية، والخطوات المزمع اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين، كما يتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة فضلاً عن العلاقات الثنائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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