سياسة
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اليونان.. مصرع 4 أطفال من طالبي اللجوء إثر غرق زورقهم الذي كان يقل 27
قال وزير الهجرة اليوناني إن أربعة من أطفال المهاجرين لقوا مصرعهم الثلاثاء، نتيجة غرق زورق لطالبي اللجوء قبالة سواحل جزيرة ساقز في بحر إيجة كان يقلّ نحو 27 شخصاً.
اليونان.. مصرع 4 أطفال من طالبي اللجوء إثر غرق زورقهم الذي كان يقل 27
مصرع أربعة من أطفال المهاجرين باليونان بعد غرق قاربهم / AA
26 أكتوبر 2021

لقي 4 أطفال مصرعهم الثلاثاء، نتيجة غرق زورق لطالبي اللجوء قبالة سواحل جزيرة ساقز (خيوس) في بحر إيجة، فيما ظهر حطام القارب قبالة جزيرة تشيوس اليونانية.

وقال وزير الهجرة اليوناني إن أربعة من أطفال المهاجرين غرقوا الثلاثاء في أثناء محاولتهم العبور من تركيا إلى اليونان بعدما غرق قاربهم الذي كان يقلّ نحو 27 شخصاً.

وتُعَدّ اليونان أحد السبل الرئيسية المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي التي يسلكها طالبو لجوء يعبرون من تركيا في زوارق مطاطية واهية مكتظة عادة، غير أن الأعداد تناقصت بوضوح في السنوات الأخيرة وأصبحت حوادث غرق القوارب أقلّ تكراراً.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس، إن الأطفال الأربعة تراوحت أعمارهم بين ثلاث سنوات و14 سنة، وأضاف أنه أُنقِذَ 22 آخرون، ويُعتقد أن شخصاً واحداً فُقد، فيما لم يُكشف على الفور عن جنسياتهم.

وكتب ميتاراكيس على تويتر يقول: "هذه حقيقة استغلال عصابات إجرامية للمهاجرين في إيجة"، فيما قال خفر السواحل إن عشرة زوارق وطائرتين شاركت في عملية الإنقاذ.

ووصل قرابة مليون شخص معظمهم لاجئون سوريون إلى الاتحاد الأوروبي عام 2015 بعد العبور إلى جزر يونانية قريبة من تركيا.

ووصل نحو 6500 طالب لجوء إلى اليونان هذا العام، أغلبهم عبر حدودها البرية الشمالية الشرقية مع تركيا، وفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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