سياسة
3 دقيقة قراءة
اجتماع الشورى.. أمير قطر ينتقد النزعة القبلية ويؤكد ترسيخ الوفاق الخليجي
حث أمير قطر شعبه على "إظهار انفتاح الشعب القطري المضياف وتسامحه"، وقال إن بلاده تسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في "قمة العلا" وتطويره، حسب ما جاء في خطابه بمناسبة الاجتماع الأول لمجلس الشورى بعد الانتخابات الجزئية.
اجتماع الشورى.. أمير قطر ينتقد النزعة القبلية ويؤكد ترسيخ الوفاق الخليجي
أمير قطر: المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، ومسألة واجبات وليست مسألة حقوق فقط / AP
26 أكتوبر 2021

حذر أمير قطر الثلاثاء، من "التجليات السلبية" للنزعة القبلية في البلاد وقال إنها تعرض الوحدة الوطنية للخطر وأصدر تعليمات لإجراء تعديلات تشريعية لتعزيز "المواطنة القطرية المتساوية" في القوانين التي أثارت حساسيات قبلية.

وفي خطاب بمناسبة الاجتماع الأول لمجلس الشورى بعد الانتخابات الجزئية التي شهدتها البلاد للمرة الأولى هذا الشهر، حث الأمير تميم بن حمد آل ثاني القطريين على "إظهار انفتاح الشعب القطري المضياف وتسامحه" عندما تستضيف الدوحة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

وكانت أول انتخابات تشريعية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى قد أثارت نقاشاً حول الشمول الانتخابي والمواطنة بعد أن وجد بعض أعضاء قبيلة رئيسية أنهم غير مؤهلين للتصويت في ظل قانون يقصر حقوق التصويت على القطريين الذين كانت أسرهم تعيش في البلاد قبل 1930.

وقال الأمير تميم "من منطلق حرصنا على تعزيز المواطنة، أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تحقيق هذه الغاية وعرضها على مجلسكم الموقر".

وأضاف: "إن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، ومسألة واجبات وليست مسألة حقوق فقط"، وأشار إلى التعصب القبلي قائلاً "لا يمكننا تجاهل الداء لمجرد اختفاء أعراضه".

وتابع: "القبلية والعصبيات البغيضة على أنواعها فيمكن أن يعبث بها وأن تسخر للهدم وإفساد الوحدة الوطنية وأن تستخدم غطاء لعدم القيام بالواجبات وتعويضاً عن عدم الكفاءة وهو ما لم نقبل به ولن نسمح به في المستقبل أيضاً".

من جهة أخرى، قال أمير قطر إن بلاده تسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في "قمة العلا" وتطويره.

وأضاف: "تحتم علاقات الأخوّة والتاريخ والجغرافيا المحافظة على مجلس التعاون والارتقاء بمؤسساته بما يتناسب مع طموحات شعوبنا".

وأردف: "حرصنا على تجاوز الخلافات داخله بالحوار، كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا وتطويره".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us