قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، إن بلاده تسعى إلى تأسيس بنك مركزي رقمي منخفض التكاليف يحاكي العمليات الرقمية، على أن تكون له سيولة مالية حقيقية محتفظ بها.

وأضاف المبارك، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، الثلاثاء: "نعمل على تجربة لإطلاق مشروع ضخم مع الإمارات في هذا الشأن"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 2019، أطلق البنك المركزي السعودي ونظيره الإماراتي، مشروعاً لإصدار عملة رقمية مشتركة، جرى استخدامها تجريبياً بين البلدين في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل "البلوكتشين".

وأصبح التحول الرقمي في المعاملات المصرفية وحتى الكيانات نفسها، أحد الأولويات للصناعة المصرفية حول العالم، ضمن مساعي تحويل أنظمة الدفع بين الحدود إلى معاملات رقمية.

وذكر المحافظ، أن العملات الافتراضية الحالية تشكل خطورة بتعاملاتها المشبوهة وعدم وجود ضامن لها.

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنك صحار الدولي العماني، بفتح فرع له في المملكة.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، جرى تفويض وزارة المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

ولدى السعودية 13 بنكاً وطنياً مرخصاً للعمل في البلاد بينها اثنان رقميان، إضافة إلى 20 فرعاً لبنوك أجنبية.