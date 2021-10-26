أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لديه "فسحة" للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال رحلته إلى أوروبا، لكن التحضيرات لم تكتمل بعد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين "لدينا فسحة في جدول الأعمال الذي نعمل على الانتهاء منه لعقد اجتماعات ثنائية إضافية".

وأضافت "كما تعلمون، التقى (بايدن) بنظيره التركي في يونيو/حزيران في أول رحلة خارجية له، لكن ليس لدي أي شيء أتوقعه بعد، وآمل أن يكون لدينا المزيد في كل يوم يلي ذلك".

ومن المقرر أن يتوجه بايدن إلى إيطاليا، الخميس المقبل، حيث سيلتقي بالبابا فرانسيس في مدينة الفاتيكان، الجمعة، قبل حضور قمة قادة مجموعة العشرين في نهاية الأسبوع في روما.

ثم يغادر بايدن، الأسبوع المقبل، إلى مدينة غلاسكو بأسكتلندا للمشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

وسيحضر أردوغان كلا الاجتماعين، مما يسمح بعقد اجتماع محتمل في حالة توافق جدولهما.

ومن المتوقع الحصول على تفاصيل إضافية حول جدول الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي غير رسمي على متن طائرة الرئاسة أثناء توجهها إلى إيطاليا.