سياسة
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هاكرز ينشرون تفاصيل شخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي ومئات الجنود
نشرت مجموعة هاكرز معروفة باسم "عصا موسى Moses Staff"، ويعتقد أنها تابعة لإيران، تفاصيل شخصية ودقيقة لوزير الدفاع الإسرائيلي ووحدة قتالية بالجيش الإسرائيلي، ويهددون بالمزيد.
هاكرز ينشرون تفاصيل شخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي ومئات الجنود
جاءت تلك الهجمة بعد ساعات من هجوم سيبراني أدى إلى توقف معظم محطات الوقود في إيران عن العمل / Reuters
27 أكتوبر 2021

كشفت صحيفة إسرائيلية، مساء الثلاثاء، أن مجموعة "هاكرز" يعتقد أنها إيرانية، نشرت تفاصيل دقيقة تتضمن أسماء وعناوين ورتباً ووحدات مئات الجنود والضباط بالجيش الإسرائيلي.

والمجموعة التي تطلق على نفسها "عصا موسى Moses Staff"، نشرت صوراً شخصية لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع تهديد بأنه "تحت المراقبة"، كما سبق أن اخترقت شركات خاصة في إسرائيل ونشرت بيانات المئات من عملائها، حسب موقع "واينت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقد جاءت تلك الهجمة بعد ساعات من هجوم سيبراني أدى إلى توقف معظم محطات الوقود في إيران عن العمل.

والثلاثاء، نشرت المجموعة ذاتها، على موقعها بـ"الشبكة المظلمة Dark web"، وعلى إحدى مجموعات "تليغرام"، ملفات تحتوي على التفاصيل الكاملة لوحدة قتالية بالجيش الإسرائيلي، بما في ذلك أسماء الجنود ورتبهم وتدريباتهم.

وتحتوي بعض الملفات على قائمة كاملة بالجنود الاحتياط في الوحدات العسكرية، وهي تتضمن أسماء الجنود ورتبهم وأرقام هواتفهم الشخصية، حسب المصدر ذاته.

وجاء نشر البيانات مرفقاً برسالة جاء فيها: "سنواصل القتال حتى كشف جرائمكم، وسنتعقبكم من حيث لا تدرون، هذه مجرد بداية".

والاثنين، كتبت المجموعة لدى نشرها صوراً شخصية لغانتس: "نحن نعلم جميع قراراتك، وفي النهاية سوف نستهدف المكان الذي لا تتوقعه".

وأضافت: "لدينا وثائق سرية تخص وزارة الدفاع وبيني غانتس، لدينا أخبار وتقارير وخرائط عملياتية ومعلومات عن إمكانات الوحدات والقوات ورسائل، سننشر هذه المعلومات لإبلاغ العالم كله بجرائمك"، وفق "يديعوت أحرونوت".

وسبق أن نشر المهاجمون، كميات كبيرة من البيانات، قالوا إنهم حصلوا عليها لدى اختراقهم البريد الإسرائيلي، تتضمن تفاصيل شخصية لآلاف العملاء بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف.

وحسب الصحيفة العبرية، نشر "الهاكرز" مؤخراً أيضاً بيانات أخرى بعد اختراقهم شركات إسرائيلية، بينها شركة الإلكترونيات Gidel، والشركة المصنعة للبطاريات العسكرية Epsilor، وشركة أمن المعلومات والحاسوب Dosik Technologies.

وتصاعدت حدة الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وإسرائيل مؤخراً، وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت السلطات الإيرانية وقوع هجوم سيبراني أصاب أنظمة محطات الوقود في الأسواق المحلية، ما أحدث خللاً في المعلومات المتوفرة بمبيعات الوقود المدعوم للمستهلكين.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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