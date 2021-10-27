سياسة
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بسبب تسوية.. تويتر يعلن عن خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار
تويتر يسجل خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام، وذلك بعد دخوله تسوية لدعوى قضائية من قبل مستثمرين اتهموا أشخاصاً في الشركة بعدم كشفهم عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التي يملكونها في تويتر.
بسبب تسوية.. تويتر يعلن عن خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار
الدعوى رفعها مستثمرون عام 2016 وتضمنت اتهامات لأشخاص مثل رئيس مجلس إدارة الموقع السابق / Reuters
27 أكتوبر 2021

أعلن تويتر الثلاثاء تسجيل خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد دخوله تسوية لدعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات.

وزعم هؤلاء المستثمرون أنهم ضُللوا بشأن التباطؤ في نمو المستخدمين.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات بشكل حاد بسبب القوة في مبيعات الإعلانات، إلا أن الخسارة التشغيلية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير بلغت 743 مليون دولار، وساهم في ذلك دفع الشركة أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية الدعوى القضائية.

والدعوى التي رفعها مستثمرون عام 2016 تضمنت اتهامات بأن أشخاصاً مثل رئيس مجلس إدارة الموقع السابق ديك كوستولو لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التي يملكونها في تويتر.

وادعى المستثمرون أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا أسهمهم بأسعار "مضخمة بشكل اصطناعي". وجرى رفع الدعوى بعد عام من تهاوي قيمة سهم تويتر مع كشف الشركة عن تباطؤ النمو لديها.

وعلى الرغم من كلفة تسوية الدعوى، إلا أن تويتر كشف أن إيرادات الربع الثالث بلغت 1,3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 1,14 مليار دولار، ما يزيد بنسبة 41% عن نتائج الربع الثالث لعام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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