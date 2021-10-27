لأول مرة على الإطلاق، هبطت طائرة إسرائيلية خاصة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، وفق ما أعلنته قناة "كان" الإسرائيلية.

وقبلها بيوم واحد، هبطت أول طائرة قادمة من السعودية في مطار بن غوريون، مساء الاثنين، فيما يعد الخطوة الأولى بين البلدين منذ فتح مجالهما الجوي العام الماضي.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن تلك الخطوة تمثل تقدماً كبيراً في ملف التقارب بين إسرائيل والسعودية، فعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما، إلا أن تسيير رحلات جوية بينهما يشير إلى تقدم كبير في العلاقات الرسمية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن موضوع إغلاق الدول مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، طالما كان دلالة على اعتبار المملكة خصماً، مثل الدول التي ما زالت تحظر مرورها كالجزائر وأفغانستان والمغرب والكويت وغيرها.

واستناداً إلى ذلك، اعتبرت الصحيفة فتح المجال الجوي مع السعودية، إشارة مهمة إلى تقارب غير مسبوق بين الجانبين.