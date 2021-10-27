سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة على الإطلاق.. هبوط أول طائرة إسرائيلية خاصة في السعودية
أكدت تقارير عبرية، هبوط أول طائرة إسرائيلية خاصة في المملكة العربية السعودية، بعد فتح مجالهما الجوي العام الماضي، ما اعتبره الجانب الإسرائيلي "تقدماً كبيراً في العلاقات".
لأول مرة على الإطلاق.. هبوط أول طائرة إسرائيلية خاصة في السعودية
جيروزاليم بوست: "تلك الخطوة تمثل تقدماً كبيراً في ملف التقارب بين إسرائيل والسعودية". / Reuters
27 أكتوبر 2021

لأول مرة على الإطلاق، هبطت طائرة إسرائيلية خاصة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، وفق ما أعلنته قناة "كان" الإسرائيلية.

وقبلها بيوم واحد، هبطت أول طائرة قادمة من السعودية في مطار بن غوريون، مساء الاثنين، فيما يعد الخطوة الأولى بين البلدين منذ فتح مجالهما الجوي العام الماضي.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن تلك الخطوة تمثل تقدماً كبيراً في ملف التقارب بين إسرائيل والسعودية، فعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بينهما، إلا أن تسيير رحلات جوية بينهما يشير إلى تقدم كبير في العلاقات الرسمية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن موضوع إغلاق الدول مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، طالما كان دلالة على اعتبار المملكة خصماً، مثل الدول التي ما زالت تحظر مرورها كالجزائر وأفغانستان والمغرب والكويت وغيرها.

واستناداً إلى ذلك، اعتبرت الصحيفة فتح المجال الجوي مع السعودية، إشارة مهمة إلى تقارب غير مسبوق بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us