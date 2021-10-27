سياسة
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بعد وفاتها بـ5 سنوات.. الشرطة الكويتية تعثر على هيكل عظمي لفتاة داخل منزل
الشرطة الكويتية تعثر على جثة فتاة داخل حمام ذويها بعد وفاتها بخمس سنوات. وكان شقيق الفتاة أبلغ مخفر شرطة السالمية بأن شقيقته توفيت منذ عام 2016، وأن والدته "تتحفظ على جثتها" داخل حمام منزل الأسرة.
بعد وفاتها بـ5 سنوات.. الشرطة الكويتية تعثر على هيكل عظمي لفتاة داخل منزل
عند معاينة الشرطة المنزل عثرت على الهيكل العظمي داخل حمام مغلق. أرشيفية
27 أكتوبر 2021

قالت وسائل إعلام كويتية إن قوات الشرطة عثرت على جثة فتاة كويتية داخل حمام ذويها بعد وفاتها بخمس سنوات.

وكان شقيق الفتاة قد أبلغ مخفر شرطة السالمية بأن شقيقته توفيت منذ عام 2016، وأن والدته "تتحفظ على جثتها" داخل حمام منزل الأسرة.

وعند معاينة الشرطة المنزل عثرت على الهيكل العظمي داخل حمام مغلق، واعترفت الأم أن ابنتها متوفاة منذ 2016.

وعن سبب عدم إبلاغها عن الوفاة، أجابت الأم بأنها شعرت بالخوف.

وللتعرف على سبب الوفاة أحالت الشرطة الهيكل العظمي إلى الطب الشرعي، كما جرى التحفظ على شقيق الفتاة وأمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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