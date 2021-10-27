قالت وسائل إعلام كويتية إن قوات الشرطة عثرت على جثة فتاة كويتية داخل حمام ذويها بعد وفاتها بخمس سنوات.

وكان شقيق الفتاة قد أبلغ مخفر شرطة السالمية بأن شقيقته توفيت منذ عام 2016، وأن والدته "تتحفظ على جثتها" داخل حمام منزل الأسرة.

وعند معاينة الشرطة المنزل عثرت على الهيكل العظمي داخل حمام مغلق، واعترفت الأم أن ابنتها متوفاة منذ 2016.

وعن سبب عدم إبلاغها عن الوفاة، أجابت الأم بأنها شعرت بالخوف.

وللتعرف على سبب الوفاة أحالت الشرطة الهيكل العظمي إلى الطب الشرعي، كما جرى التحفظ على شقيق الفتاة وأمها.