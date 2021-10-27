سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان حول أزمة السفراء العشرة: لا يوجد في قاموسي كلمة تراجُع أبداً
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يتراجع في تعليقه على أزمة السفراء العشرة، لافتاً أنها "ليست استعراضاً للقوة تجاه أحد"، وإنما تعني فقط أن العاملين في تركيا "لا يمكنهم التدخل في شؤونها الداخلية".
أردوغان حول أزمة السفراء العشرة: لا يوجد في قاموسي كلمة تراجُع أبداً
أردوغان للصحفيين: "على السفراء العاملين لدى تركيا معرفة عواقب الأمور جيداً، وكل من لا يعلم ذلك دكّرناه بالمادة 41 من اتفاقية فيينا". / AA
27 أكتوبر 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أنه سيظل في موقف الهجوم فيما يتعلق بمسألة السفراء العشرة، مشدداً على عدم التراجع.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الرئيس التركي للصحفيين على متن الطائرة، خلال عودته من أذربيجان.

وتعليقاً على عناوين الصحف الأمريكية حول موضوع السفراء، قال أردوغان: "أنا في موقف هجومي ولا يوجد في قاموسي كلمة تراجُع أبداً".

وأوضح أردوغان أن الخطوة المتخذة بشأن السفراء العشرة "ليست استعراضاً للقوة تجاه أحد"، وإنما تعني فقط أن العاملين في تركيا "لا يمكنهم التدخل في شؤونها الداخلية".

وتابع الرئيس التركي: "على السفراء العاملين لدى تركيا معرفة عواقب الأمور جيداً، وكل من لا يعلم ذلك ذكّرناه بالمادة 41 من اتفاقية فيينا".

وعلى جانب آخر، أوضح أردوغان أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، في غلاسكو، على هامش "قمة المناخ"، وأن ملف طائرات "إف-35" سيكون البند الأهم في المحادثات بينهما.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، من أجل إعلان السفراء العشرة، أشخاصاً غير مرغوب فيهم بأسرع وقت، رداً على مطالبة السفراء بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا، المتهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وحذر أردوغان، السفراء المعنيين من أنه لا يمكنهم أن يوجهوا التعليمات لوزارة الخارجية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us