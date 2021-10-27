سياسة
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بسبب "الاستيلاء العسكري".. الاتحاد الإفريقي يعلق "فوراً" جميع أنشطة السودان
قرر الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان فوراً في جميع أنشطته، على خلفية "الاستيلاء العسكري" على السلطة، وحتى عودة قيادة مدنية.
بسبب "الاستيلاء العسكري".. الاتحاد الإفريقي يعلق "فوراً" جميع أنشطة السودان
قرر الاتحاد الإفريقي إيفاد بعثة إلى السودان للمشاركة في إيجاد حل ودّي للمأزق السياسي الحالي. / AA
27 أكتوبر 2021

أمر الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته "بأثر فوري"، على خلفية "استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية".

جاء ذلك في بيان تلى اجتماعات عقدت بالاتحاد لمناقشة التطورات الأخيرة في السودان، أدان فيه الإجراءات التي اتخذها الجيش تجاه حكومة عبدالله حمدوك.

وأقرّ البيان بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي حتى الاستعادة الفعّالة للسلطة الانتقالية التي يقودها المدنيون.

وأشار إلى إيفاد الاتحاد بعثة إلى السودان للمشاركة في إيجاد حل ودّي للمأزق السياسي الحالي.

وندد الاتحاد الإفريقي في بيانه بما أسماه "الاستيلاء العسكري" على السلطة المدنية في السودان.

وقال: "ندين بشدة استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية"، مؤكداً رفض الاتحاد أي تغيير "غير دستوري للحكومة يحمل إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الإفريقي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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