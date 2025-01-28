الحرب على غزة
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قتيلان و26 جريحاً.. إدانة أممية لاستهداف إسرائيل العائدين إلى جنوب لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، أن شخصين قُتلا وأُصيب 26 آخرون، برصاص جيش الاحتلال، خلال عودتهم أمس الاثنين إلى بلداتهم جنوبي البلاد. وأدانت الأمم المتحدة استهداف إسرائيل المدنيين، داعية إلى أن يتحول وقف إطلاق النار إلى سلام دائم ومستدام.
قتيلان و26 جريحاً.. إدانة أممية لاستهداف إسرائيل العائدين إلى جنوب لبنان
مواطن يحمل مصاباً برصاص جيش الاحتلال خلال محاولة لبنانيين الدخول إلى بلداتهم جنوبي البلاد / Reuters
28 يناير 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أصدر الحصيلة الإجمالية لاعتداءات العدو الإسرائيلي يوم أمس (الاثنين)، خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان، حيث سقط شهيدان وأُصيب ستة وعشرون آخرون".

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن بيان الوزارة، أن شخصاً قُتل وأُصيب 3 آخرون في العديسة، كما قُتل شخص وأُصيب آخرون في بني حيان. وأُصيب شخصان في برج الملوك، و9 آخرون في حولا، بينما سقط 6 جرحى في كفركلا، و3 آخرون في مركبا.

وأمس الاثنين، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، بأن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأحد، بلغت 24 قتيلاً، بينهم 6 نساء، و134 جريحاً بينهم 14 امرأة و12 طفلاً.

انتهاك للقانون الدولي

وأدانت الأمم المتحدة، استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم في جنوب لبنان.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سلسلة منشورات بمنصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل 24 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين في الأيام الأخيرة خلال محاولة المدنيين العودة إلى منازلهم في جنوب لبنان".

وأكدت المفوضية الأممية أن "استخدام القوة المميتة ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم يُشكّل انتهاكاً للقانون الدولي".

وشددت على أنه "يجب السماح للمدنيين بالعودة إلى قراهم في ظل ظروف طوعية وكريمة وآمنة"، وأضافت: "يجب أن يتحول وقف إطلاق النار إلى سلام دائم ومستدام".

ومنذ فجر الأحد، بدأ لبنانيون التوافد إلى قراهم التي هُجّروا منها بسبب العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع انتهاء مهلة الستين يوماً التي كان على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ينسحب بنهايتها من جنوب لبنان.

لكن تمسك إسرائيل بعدم إتمام الانسحاب حسب الاتفاق وإطلاق جيشها النار على العائدين، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

ومساء الأحد، أعلن البيت الأبيض تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/شباط المقبل، وبدء محادثات بوساطة أمريكية بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين الذين أُسروا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدأ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وقف لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اندلع في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وإجمالاً، ارتكب جيش الاحتلال ما لا يقل عن 670 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ سريانه، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

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