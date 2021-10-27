حُرم أكثر من 600 ألف منزل صباح الأربعاء من التيار الكهربائي في شمال شرقيّ الولايات المتحدة التي ضربتها عاصفة ساحلية عنيفة مع رياح وصلت سرعتها إلى 140 كلم في الساعة، حسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وكانت ولاية ماساتشوستس الأكثر تضرراً، إذ انقطع التيار الكهربائي عن 466 ألف منزل في الساعة 8:00 صباحاً (12,00ت.غ)، واعتبرت سلطات الأرصاد أن الوضع "خطير"، وحذرت من "هبوب رياح عاتية". واقتلعت العاصفة عديداً من الأشجار.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في بوسطن أكبر مدينة في الولاية: "لا ننصح بالتنقل".

كذلك تضررت ولاية رود آيلاند بشدة، إذ حُرم 91 ألف منزل من الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتحسن الوضع مساءً حسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية التي تؤكد أن "العاصفة الساحلية ستبتعد عن شمال شرق الولايات المتحدة".