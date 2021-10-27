سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور | عاصفة تحرم 600 ألف منزل من التيار الكهربائي في الولايات المتحدة
كانت ولاية ماساتشوستس الأكثر تضرر، إذ انقطع التيار الكهربائي عن 466 ألف منزل صباحاً، واعتبرت سلطات الأرصاد أن الوضع "خطير"، وحذرت من "هبوب رياح عاتية". واقتلعت العاصفة عديداً من الأشجار.
بالصور | عاصفة تحرم 600 ألف منزل من التيار الكهربائي في الولايات المتحدة
قالت خدمة الأرصاد الجوية في بوسطن أكبر مدينة في الولاية: لا ننصح بالتنقل / AP
27 أكتوبر 2021

حُرم أكثر من 600 ألف منزل صباح الأربعاء من التيار الكهربائي في شمال شرقيّ الولايات المتحدة التي ضربتها عاصفة ساحلية عنيفة مع رياح وصلت سرعتها إلى 140 كلم في الساعة، حسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية.

وكانت ولاية ماساتشوستس الأكثر تضرراً، إذ انقطع التيار الكهربائي عن 466 ألف منزل في الساعة 8:00 صباحاً (12,00ت.غ)، واعتبرت سلطات الأرصاد أن الوضع "خطير"، وحذرت من "هبوب رياح عاتية". واقتلعت العاصفة عديداً من الأشجار.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في بوسطن أكبر مدينة في الولاية: "لا ننصح بالتنقل".

كذلك تضررت ولاية رود آيلاند بشدة، إذ حُرم 91 ألف منزل من الكهرباء.

ومن المتوقع أن يتحسن الوضع مساءً حسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية التي تؤكد أن "العاصفة الساحلية ستبتعد عن شمال شرق الولايات المتحدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us