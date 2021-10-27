سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب "عدائها البغيض".. الجزائر تهدّد بحظر عمل وكالة الأنباء الفرنسية
قالت وزارة الإعلام الجزائرية: "أثبتت وكالة الأنباء الفرنسية المرة تلو الأخرى تحاملها العدائي ضد الجزائر، ونأيها الواضح عن الممارسة الإعلامية والصحافية، بتجرُّدها من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها".
بسبب "عدائها البغيض".. الجزائر تهدّد بحظر عمل وكالة الأنباء الفرنسية
رأت وزارة الإعلام الجزائرية أن وكالة الأنباء الفرنسية أضحت بوقاً ناطقاً باسم لوبيات معلومة ودوائر رسمية حاقدة على الجزائر / AA
27 أكتوبر 2021

هددت السلطات الجزائرية الأربعاء، بمنع وكالة الأنباء الفرنسية من العمل على أراضيها، بسبب ما سمّته "حملتها العدائية البغيضة" ضدّ البلاد، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس، بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك في بيان لوزارة الإعلام الجزائرية تحت عنوان "وكالة الأنباء الفرنسية تواصل تحاملها العدائي ضد الجزائر وتتجرّد من أدنى مقوم ات المصداقية والموضوعية".

وقالت الوزارة: "أثبتت وكالة الأنباء الفرنسية المرة تلو الأخرى تحاملها العدائي ضد الجزائر، ونأيها الواضح عن الممارسة الإعلامية والصحافية، بتجردها من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها".

والثلاثاء نشرت الوكالة تقريراً حول الهجرة السرية (غير النظامية) عبر القوارب التقليدية بين الجزائر وإسبانيا، تحت عنوان "الحراقة (المهاجرون) يفضّلون الموت غرقاً في رحلتهم من الجزائر إلى إسبانيا على البقاء في بلدهم".

ورأت الوزارة أن وكالة الأنباء الفرنسية أضحت بوقاً ناطقاً باسم لوبيات معلومة ودوائر رسمية حاقدة على الجزائر.

وتابعت: "سيل المقالات الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي تبثّها هذه الوكالة لأغراض تخريبية، وسعيها المركَّز لتشويه صورة الجزائر، خير دليل على توجهها غير الإعلامي".

وأردفت: "نطالب بصرامة وكالة الأنباء الفرنسية بالتوقف الفوري عن حملتها العدائية البغيضة ضد الجزائر، أو سيطبَّق القانون بعدم منحها الاعتماد ومنعها من الممارسة (العمل) في الجزائر تحت أي غطاء وبأية صفة كانت".

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، شكّك ماكرون في وجود أمة جزائرية قبل استعمار بلاده للجزائر (1830-1962)، إذ تساءل: "هل كانت قبل الاستعمار الفرنسي أمة جزائرية؟"، كما هاجم قيادة البلاد.

وردّت الجزائر على هذه التصريحات بسلسلة إجراءات، أبرزها: سحب سفيرها من باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.

ومنذ الخميس أعلنت 3 وزارات جزائرية، هي العمل والتكوين المهني والرياضة، إنهاء التعامل باللغة الفرنسية، واستعمال اللغة العربية حصراً في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق.

ويسود تكتُّم رسمي حول ما إذا كان هذا القرار يقتصر على الوزارات الثلاث، أم هو توجُّه عامّ يخصّ كل القطاعات في البلاد، وفق مراسل الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us